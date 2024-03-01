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  1. В Україні

У Києві біля зачиненого укриття загинули люди: судитимуть посадовців

16:51, 1 березня 2024
До суду скеровано обвинувальний акт щодо посадовців за службову недбалість, через що загинули люди.
У Києві біля зачиненого укриття загинули люди: судитимуть посадовців
Джерело фото: Київська міська прокуратура
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Посадовців, відповідальних за обслуговування та підготовку укриттів у Деснянському районі, де сталися загинули люди, судитимуть за службову недбалість.

За інформацією Київської міської прокуратури, до суду скеровано обвинувальний акт щодо:

  • директора Департаменту муніципальної безпеки Київської міськдержадміністрації,
  • першого заступника голови Деснянської районної державної адміністрації міста Києва,
  • директора медичного закладу та його заступника.

Вони обвинувачуються у службовій недбалості, що призвела до серйозних наслідків, згідно зі статтею 367 Кримінального кодексу України.

1 червня 2023 року в Деснянському районі столиці через ракетний обстріл з рф загинули дві жінки та дитина, ще 7 людей отримали травми. За показами свідків-очевидців встановлено, що після сигналу "Повітряна тривога" постраждалі намагалися увійти до укриття у приміщенні Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №3" Деснянського району міста Києва. Однак їм не відчинили двері, і вони загинули та отримали травми на порозі закритого приміщення.

В ході попереднього розслідування встановлено, що обвинувачені не забезпечили контроль за станом притулків та їх доступністю для населення у разі тривоги "Повітряна тривога".

Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років, а також штраф у розмірі від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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