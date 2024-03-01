В Киеве возле закрытого укрытия погибли люди: будут судить чиновников

В суд направлено обвинительное заключение в отношении должностных лиц за служебную халатность, из-за чего погибли люди.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

Должностных лиц, ответственных за обслуживание и подготовку укрытий в Деснянском районе, где произошли погибли люди, будут судить за служебную халатность.

По информации Киевской городской прокуратуры, в суд направлено обвинительное заключение в отношении:

директора Департамента муниципальной безопасности Киевской горгосадминистрации,

первого заместителя председателя Деснянской районной государственной администрации города Киева,

директора медицинского учреждения и его заместителя.

Они обвиняются в служебной халатности, повлекшей серьезные последствия, согласно статье 367 Уголовного кодекса Украины.

1 июня 2023 года в Деснянском районе столицы из-за ракетного обстрела из РФ погибли две женщины и ребенок, еще 7 человек получили травмы. По показаниям свидетелей-очевидцев установлено, что после сигнала "Воздушная тревога" пострадавшие пытались войти в укрытие в помещении Коммунального некоммерческого предприятия "Центр первичной медико-санитарной помощи №3" Деснянского района города Киева. Однако им не открыли дверь, и они погибли и получили травмы на пороге закрытого помещения.

В ходе предварительного расследования установлено, что обвиняемые не обеспечили контроль за состоянием приютов и их доступностью для населения в случае тревоги "Воздушная тревога".

Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет, а также штраф в размере от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан.

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