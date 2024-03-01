Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Правительство внесло изменения в Типовой договор аренды земли

Также дополнен перечень земельных участков, подлежащих консервации, земельными участками, загрязненными химическими веществами в результате чрезвычайных ситуаций и/или вооруженной агрессии и боевых действий во время военного положения, а также земельными участками, на которых расположены военные инженерно-технические или фортификационные постройки.

Кабмин одобрил законопроект о направлении копий судебных решений по делам о коррупционных правонарушениях

Предусматривается также внесение изменений в УПК, которыми устанавливается обязанность судов посылать копии судебных решений по делу о коррупционном уголовном правонарушении.

Может ли искусственный интеллект заменить судью – в Верховном Суде обсудили имплементацию Вывода КСЕС по ИИ в судопроизводстве

Представитель Украины в КСЕС, судья КСУ Виктор Городовенко рассказал, какие «красные линии» очертило Заключение КСЕС относительно искусственного интеллекта в судопроизводстве.

В 2023 году процент рассмотрения дел – 98,9%: Запорожский окружной административный суд обеспечил защиту прав граждан, несмотря на все препятствия

Несмотря на все преграды, Запорожский окружной административный суд в течение 2023 года достойно выполнял фундаментальную задачу, которая заключается в справедливом, беспристрастном и своевременном разрешении споров в сфере публично-правовых отношений.

Правительство утвердило Порядок ведения перечня кошельков с цифровой идентификацией

В 2021 году Европейская комиссия предложила дополнить Регламент eiDAS требованием для каждой из стран ЕС разработать цифровой кошелек идентификации.

  1. В Украине

За $6 500 обещал «решить вопрос» получение группы инвалидности: перед судом предстанет руководитель юркомпании

21:44, 1 марта 2024
Злоумышленник обещал бывшему бойцу ТРО повлиять на членов МСЭК и договориться, чтобы они приняли «положительное решение» об установлении мужу II группы инвалидности без прохождения медкомиссии.
За $6 500 обещал «решить вопрос» получение группы инвалидности: перед судом предстанет руководитель юркомпании
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины, предлагавшего за деньги повлиять на принятие решения должностными лицами МСЭК при установлении группы инвалидности.

В столичной полиции отметили, что задержанный является руководителем юридической компании.

Установлено, что злоумышленник, имея знакомства с медиками, в августе 2023 обещал бывшему бойцу ТРО повлиять на членов МСЭК и договориться, чтобы они приняли «положительное решение» по установлению мужу II группы инвалидности без фактического прохождения медкомиссии.

Мужчина, которому обвиняемый обещал помочь, проходил военную службу в рядах территориальной обороны в Киевской области и получил травму, связанную с опорно-двигательным аппаратом, и планировал оформление документов. «Фигурант же сообщил, что желающих получить группу инвалидности очень много, поэтому процесс занимает много времени и пробовать оформлять документы самостоятельно он не советует. Мол, сейчас немало людей с худшими травмами, однако за 5 тысяч долларов он может помочь решить этот вопрос с МСЭК», – рассказали в прокуратуре.

Впоследствии обвиняемый сообщил, что цена услуги составляет 6500 долларов, при этом если не удастся оформить вторую группу, попытается оформить третью.

Через несколько дней обвиняемый попросил передать ему аванс - 4000 долларов и медицинские справки, паспорт и военный билет. При этом предупредил, что по документам бывший военный будет якобы на стационаре в больнице с целью сбора первичных документов для оформления инвалидности.

Во время получения аванса на сумму 4000 долларов злоумышленник был задержан.

В настоящее время обвинительный акт направлен в суд. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ужесточение уголовной ответственности: как на практике наказывают за преступления в военное время
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Ужесточение уголовной ответственности: как на практике наказывают за преступления в военное время
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео