За $6 500 обещал «решить вопрос» получение группы инвалидности: перед судом предстанет руководитель юркомпании

Злоумышленник обещал бывшему бойцу ТРО повлиять на членов МСЭК и договориться, чтобы они приняли «положительное решение» об установлении мужу II группы инвалидности без прохождения медкомиссии.

Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины, предлагавшего за деньги повлиять на принятие решения должностными лицами МСЭК при установлении группы инвалидности.

В столичной полиции отметили, что задержанный является руководителем юридической компании.

Установлено, что злоумышленник, имея знакомства с медиками, в августе 2023 обещал бывшему бойцу ТРО повлиять на членов МСЭК и договориться, чтобы они приняли «положительное решение» по установлению мужу II группы инвалидности без фактического прохождения медкомиссии.

Мужчина, которому обвиняемый обещал помочь, проходил военную службу в рядах территориальной обороны в Киевской области и получил травму, связанную с опорно-двигательным аппаратом, и планировал оформление документов. «Фигурант же сообщил, что желающих получить группу инвалидности очень много, поэтому процесс занимает много времени и пробовать оформлять документы самостоятельно он не советует. Мол, сейчас немало людей с худшими травмами, однако за 5 тысяч долларов он может помочь решить этот вопрос с МСЭК», – рассказали в прокуратуре.

Впоследствии обвиняемый сообщил, что цена услуги составляет 6500 долларов, при этом если не удастся оформить вторую группу, попытается оформить третью.

Через несколько дней обвиняемый попросил передать ему аванс - 4000 долларов и медицинские справки, паспорт и военный билет. При этом предупредил, что по документам бывший военный будет якобы на стационаре в больнице с целью сбора первичных документов для оформления инвалидности.

Во время получения аванса на сумму 4000 долларов злоумышленник был задержан.

В настоящее время обвинительный акт направлен в суд. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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