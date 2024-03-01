В Киеве возобновляет работу один из автобусных маршрутов, карта

2 марта возобновляет работу автобусный маршрут №52.

Департамент транспортной инфраструктуры КГГА сообщил, что 2 марта автобусный маршрут №52 «Улица Закарпатская – станция метро «Лыбидская» возобновляет работу. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что маршрут улучшит транспортное обеспечение жителей микрорайона Мышеловка, а также посетителей специализированных медицинских учреждений.

На маршруте будет работать автобус большой вместимости с низким уровнем пола, приспособленный для перевозки людей с инвалидностью, в том числе на колесных креслах.

Расписание движения автобусов будет обнародовано на сайте КП «Киевпасстранс».

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