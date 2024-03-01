Адвокату, которая называла Украину российской территорией, избрана мера пресечения

Женщина утверждала, что Украина находится под «иностранным управлением», а Майдан преследовал цель «развал страны».

На Львовщине правоохранители сообщили о подозрении адвокату в государственной измене и избрана мера пресечения в виде прохождения под стражей. Она несколько лет в сети Интернет распространяла среди населения антиукраинскую пропагандистскую информацию.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, подозреваемая, сформировав по отношению к себе имидж адвоката и эксперта по «политическим делам», принимала участие в программах на российских и пророссийских медиа. В своих многочисленных интервью она распространяла манипулятивные материалы с исключительным негативом по отношению к Украине.

В сюжетах женщина утверждала, что Украина находится под «иностранным управлением», а Майдан преследовал цель «развал страны». Отмечала, что правоохранители якобы совершают произвол.

Также женщина указывала на «наличие неонацистов и фашистов у власти в Украине и существование нацистских военизированных формирований».

Кроме того, женщина в своих интервью неоднократно проявляла пренебрежение к государству, его нации и языку, особое внимание обращала на то, что украинский язык якобы искусственно выдумали, а галицкий акцент большинство украинцев «вообще не понимают». Транслировала убеждение, что Украина является «мертворожденным ребенком, который выдали живым», «страной 404» и является российской территорией.

В прокуратуре добавляют, что все это обеспечивало рф идеологической помощью в проведении подрывной деятельности против Украины.

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