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Лиц, которые не обновят свои военно-учетные данные, ограничат в праве водить авто, - Комитет по нацбезопасности пришел к согласию

Комитет согласился, что лиц, которые не обновят свои военно-учетные данные или не станут на военный учет, нужно ограничить в праве на вождение.

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Кто и зачем установил в суде прослушивающие устройства, пока неизвестно.

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Признавая недопустимым доказательством протокол обыска служебного кабинета чиновника, апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции о нарушении органом досудебного расследования требований ст. 233 УПК, поскольку прокурором не предоставлено определение следственного судьи о разрешении на проведение обыска: что решил Верховный Суд.

  1. В Украине

Адвокату, которая называла Украину российской территорией, избрана мера пресечения

13:03, 1 марта 2024
Женщина утверждала, что Украина находится под «иностранным управлением», а Майдан преследовал цель «развал страны».
Адвокату, которая называла Украину российской территорией, избрана мера пресечения
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На Львовщине правоохранители сообщили о подозрении адвокату в государственной измене и избрана мера пресечения в виде прохождения под стражей. Она несколько лет в сети Интернет распространяла среди населения антиукраинскую пропагандистскую информацию.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, подозреваемая, сформировав по отношению к себе имидж адвоката и эксперта по «политическим делам», принимала участие в программах на российских и пророссийских медиа. В своих многочисленных интервью она распространяла манипулятивные материалы с исключительным негативом по отношению к Украине.

В сюжетах женщина утверждала, что Украина находится под «иностранным управлением», а Майдан преследовал цель «развал страны». Отмечала, что правоохранители якобы совершают произвол.

Также женщина указывала на «наличие неонацистов и фашистов у власти в Украине и существование нацистских военизированных формирований».

Кроме того, женщина в своих интервью неоднократно проявляла пренебрежение к государству, его нации и языку, особое внимание обращала на то, что украинский язык якобы искусственно выдумали, а галицкий акцент большинство украинцев «вообще не понимают». Транслировала убеждение, что Украина является «мертворожденным ребенком, который выдали живым», «страной 404» и является российской территорией.

В прокуратуре добавляют, что все это обеспечивало рф идеологической помощью в проведении подрывной деятельности против Украины.

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