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Число госслужащих, которых смогут бронировать госорганы, ограничат наполовину – Комитет одобрил положения

Парламентский Комитет по нацбезопасности согласовал, что бронировать будут только 50% госслужащих категорий Б и В, а топ-чиновников – всех.

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Число госслужащих, которых смогут бронировать госорганы, ограничат наполовину – Комитет одобрил положения

12:51, 1 марта 2024
Парламентский Комитет по нацбезопасности согласовал, что бронировать будут только 50% госслужащих категорий Б и В, а топ-чиновников – всех.
Число госслужащих, которых смогут бронировать госорганы, ограничат наполовину – Комитет одобрил положения
Источник фото: ohoronapraci.com.ua
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В финальной версии законопроекта об усилении мобилизации 10 449 останется норма об ограничении количества госслужащих категории Б и В, которых имеет право забронировать государственный орган. При этом топ-чиновников категории А будут бронировать всех.

Напомним, действующий закон предусматривает, что бронированию подлежат военнообязанные, работающие в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, если это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов.

Но законопроект о мобилизации 10449, одобренный в первом чтении, вводит ограничения. Так, бронированию подлежат военнообязанные, работающие или проходящие службу:

1) в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления в должностях:

  • государственной службы категории «А», председателей областных, районных, районных в городе (в случае создания) советов, сельских, поселковых, городских председателей – все военнообязанные;
  • государственной службы категории «Б», «В», в органах местного самоуправления - до 50 процентов количества военнообязанных;

2) в Национальной полиции Украины, Национальном антикоррупционном бюро Украины, Государственном бюро расследований, органах прокуратуры, Бюро экономической безопасности Украины, Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, Службе судебной охраны, в судах, других государственных органах и учреждениях системы правосудия и органах досудебного расследования, патронатных службах за исключением военнообязанных, указанных в пункте 1 настоящей части.

Член Комитета Верховной Рады по национальной безопасности Федор Вениславский в интервью «РБК-Украина» отметил, что ограничения для чиновников категории Б и В Комитет после обсуждения оставил.

«Мы пришли к консенсусу, что бронирование будет сохраняться для тех лиц, деятельность которых в экономической сфере критическая для функционирования государства и органов государственной власти, органов местного самоуправления, жизнедеятельности населения. Но это будет подробно определяться постановлением Кабинета министров.

Мы же в законопроекте определяем только то, что в органах государственной власти, местного самоуправления могут быть забронированы руководители этих органов. Что касается госслужащих категорий Б и В – среди них могут быть забронированы до 50% военнообязанных. Также мы согласились, что в органах прокуратуры, Бюро экономической безопасности, ГСЧС, службе судебной охраны, работники судов и других правоохранительных органов будут иметь возможность быть забронированными. А в отношении судей, прокуроров – для них следует сохранить право на отсрочку, чтобы они не стали зависимыми от постороннего влияния, и чтобы не было паралича судебной и правоохранительной системы», - отметил он.

Вместе с тем Комитет пока обсудил и утвердил общие направления. Что касается поправок – их будут рассматривать позже.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», некоторые народные депутаты предложили в поправках забронировать также адвокатов, чтобы не срывать судебные процессы.

Кроме того, Комитет согласился, что лиц, которые не обновляют свои военно-учетные данные или не становятся на военный учет, нужно ограничить правом на управление авто.

Автор: Наталя Мамченко 

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