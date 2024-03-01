Адвокатов предлагают забронировать, чтобы не срывать судебные процессы – поправки к законопроекту о мобилизации

Народные депутаты в правках к закону о мобилизации подняли вопросы бронирования адвокатов.

Законопроект об усилении мобилизации 10449, который сейчас обсуждается ко второму чтению в Комитете Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, предусматривает отсрочку от мобилизации для судей, членов ВСП, ВККС, дисциплинарных инспекторов, предусматривает бронирование прокуроров, работников органов досудебного расследования и правоохранительных органов. Вместе с тем уголовные дела без адвокатов рассматривать невозможно.

Поправки в законопроект о мобилизации, поданные народными депутатами, предусматривают введение бронирования для адвокатов.

Например, член Комитета Верховной Рады Роман Бабий поправкой 2163 предлагает, чтобы бронированию подлежали не только лица, работающие или проходящие службу в Национальной полиции Украины, органах прокуратуры, Бюро экономической безопасности Украины, ГСЧС, Службе судебной охраны, в судах, других государственных органах и учреждениях системы правосудия и органах досудебного расследования, патронатных службах (как это принято в первом чтении), но также работающие учреждениях экспертной службы МВД, как государственные исполнители, как частные исполнители, и как лица, осуществляющие адвокатскую деятельность.

Как отмечает он в пояснениях относительно государственных и частных исполнителей – часть из них должна подлежать бронированию на условиях, определенных КМУ, поскольку исполнение судебных решений является составной, завершающей стадией правосудия, которое в период военного положения ограничиваться не может.

Что касается адвокатов, то они являются составляющей системы правосудия, о чем указано в Конституции Украины, и призваны защищать права и свободы граждан в суде. С учетом того, что работники государственной системы обвинения (прокуратура, правоохранительные органы) бронируются, такой же подход должен применяться и к системе адвокатуры.

Другой член Комитета ВР по вопросам правовой политики Сергей Демченко также предлагает добавить в список забронированных адвокатов в связи с тем, что они являются стороной судебного процесса и в случае их тотальной мобилизации работа судов будет парализована.

Предлагает забронировать адвокатов и член Комитета ВР по вопросам правовой политики Игорь Фрис, а также народные депутаты Александр Бакумов и Анатолий Бурмич (последние с уточнением «кроме лиц, в отношении которых прекращено или остановлено право на занятие адвокатской деятельностью»).

Соответствующую поправку также внес народный депутат Николай Тищенко, который предлагает забронировать «адвокатов, сведения о которых включены в Единый реестр адвокатов Украины и отображаются на официальном веб-сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины и право на занятие адвокатской деятельностью которых не остановлено».

В свою очередь, член Комитета ВР по вопросам правовой политики Владимир Ватрас предлагает приравнять в законе о мобилизации по последствиям в отношении военной службы к назначению судьей, членом Высшего совета правосудия и ВККС, назначение (избранию) государственного и частного исполнителя, адвоката, предоставляющего безвозмездную вторичную юридическую помощь.

Напомним, законопроект 10449 в редакции, принятой в первом чтении, предусматривает, что не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные судьи, судьи Конституционного Суда Украины, члены Высшего совета правосудия, члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины, Председатель Службы дисциплинарных инспекторов ВСП, его заместитель, дисциплинарные инспекторы Высшего совета правосудия.

Владимир Ватрас предлагает добавить к этому перечню также государственных и частных исполнителей, адвокатов – но не всех, а только предоставляющих безвозмездную вторичную юридическую помощь

В свою очередь, народный депутат Владлен Неклюдов предлагает исключить судей в указанной норме, принятой в первом чтении, из перечня лиц, имеющих право на отсрочку от призыва.

Автор: Наталя Мамченко

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