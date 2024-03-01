Адвокатів пропонують забронювати, аби не зривати судові процеси – правки до законопроекту про мобілізацію

Народні депутати у правках до закону про мобілізацію підняли питання бронювання адвокатів.

Законопроект про посилення мобілізації 10449, який наразі обговорюється до другого читання у Комітеті Верховної Ради з питань нацбезпеки, передбачає відстрочку від мобілізації для суддів, членів ВРП, ВККС, дисциплінарних інспекторів, передбачає бронювання прокурорів, працівників органів досудового розслідування та правоохоронних органів, але не адвокатів. Разом з тим, кримінальні справи без адвокатів розглядати неможливо.

Поправки до законопроекту про мобілізацію, подані народними депутатами, передбачають запровадження бронювання для адвокатів.

Наприклад, член Комітету Верховної Ради Роман Бабій поправкою 2163 пропонує, щоб бронюванню підлягали не лише особи, які працюють або проходять службу в Національній поліції України, органах прокуратури, Бюро економічної безпеки України, ДСНС, Службі судової охорони, в судах, інших державних органах та установах системи правосуддя та органах досудового розслідування, патронатних службах (як це прийнято в першому читанні), але й також ті, хто працює установах експертної служби МВС, як державні виконавці, як приватні виконавці, і як особи, які здійснюють адвокатську діяльність.

Як зазначає він поясненнях щодо державних та приватних виконавців – частина з них має підлягати бронюванню на умовах, визначених КМУ, оскільки виконання судових рішень є складовою, завершальною стадією правосуддя, яке у період воєнного стану обмежуватися не може.

Щодо адвокатів, то так само вони є складовою системи правосуддя, про що зазначено в Конституції України, і покликані захищати права і свободи громадян у суді. З урахуванням, що працівники державної системи обвинувачення (прокуратура, правоохоронні органи) бронюються, то такий саме підхід має застосовуватися і до системи адвокатури.

Інший член Комітету ВР з питань правової політики Сергій Демченко також пропонує додати до переліку заброньованих адвокатів у зв'язку із тим, що вони є стороною судового процесу і у разі їхньої тотальної мобілізації робота судів буде паралізована.

Пропонує забронювати адвокатів і член Комітету ВР з питань правової політики Ігор Фріс, а також народні депутати Олександр Бакумов та Анатолій Бурміч (останні з уточненням «крім осіб, стосовно яких припинено або зупинено право на заняття адвокатською діяльністю»).

Відповідну поправку також вніс народний депутат Микола Тищенко, який пропонує забронювати «адвокатів, відомості про яких включені до Єдиного реєстру адвокатів України та відображаються на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України, та право на заняття адвокатською діяльністю яких не зупинено».

В свою чергу, член Комітету ВР з питань правової політики Володимир Ватрас пропонує прирівняти у законі про мобілізацію за наслідками по відношенню до військової служби до призначення суддею, членом Вищої ради правосуддя та ВККС, призначення (обрання) державного та приватного виконавця, адвоката, що надає безоплатну вторинну правничу допомогу.

Нагадаємо, законопроект 10449 у редакції, прийнятій в першому читанні, передбачає, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані судді, судді Конституційного Суду України, члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Голова Служби дисциплінарних інспекторів ВРП, його заступник, дисциплінарні інспектори Вищої ради правосуддя.

Володимир Ватрас пропонує додати до цього переліку також державних та приватних виконавців, адвокатів – але не всіх, а лише тих, що надають безоплатну вторинну правничу допомогу

У свою чергу, народний депутат Владлен Неклюдов пропонує виключити суддів у зазначеній нормі, ухваленій у першому читанні, із переліку осіб, які мають право на відстрочку від призову.

Автор: Наталя Мамченко

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