Кількість держслужбовців, яких зможуть бронювати держоргани, обмежать наполовину – Комітет схвалив положення

Парламентський Комітет з нацбезпеки погодив, що бронювати будуть лише 50% держслужбовців категорій Б і В, а топ-чиновників – усіх.

Джерело фото: ohoronapraci.com.ua

В фінальній версії законопроекту про посилення мобілізації 10449 залишиться норма про обмеження кількості держслужбовців категорії Б та В, яких має право забронювати державний орган. При цьому топ-чиновників категорії А будуть бронювати всіх.

Нагадаємо, чинний закон передбачає, що бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, у разі якщо це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів.

Але законопроект про мобілізацію 10449, який схвалений в першому читанні, вводить обмеження. Так, бронюванню підлягатимуть військовозобов’язані, які працюють або проходять службу:

1) в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування на посадах:

державної служби категорії «А», голів обласних, районних, районних у місті (у разі створення) рад, сільських, селищних, міських голів – усі військовозобов’язані;

державної служби категорії «Б», «В», в органах місцевого самоврядування – до 50 відсотків кількості військовозобов’язаних;

2) в Національній поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Державному бюро розслідувань, органах прокуратури, Бюро економічної безпеки України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, Службі судової охорони, в судах, інших державних органах та установах системи правосуддя та органах досудового розслідування, патронатних службах за виключенням військовозобов’язаних, зазначених у пункті 1 цієї частини.

Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Федір Веніславський у інтерв’ю «РБК-Україна» зауважив, що обмеження для чиновників категорії Б та В Комітет після обговорення залишив.

«Ми прийшли до консенсусу, що бронювання буде зберігатися для тих осіб, діяльність яких в економічній сфері є критичною для функціонування держави і органів державної влади, органів місцевого самоврядування, життєдіяльності населення. Але це буде визначатися детально постановою Кабінету міністрів.

Ми ж у законопроекті визначаємо лише те, що в органах державної влади, місцевого самоврядування можуть бути заброньовані керівники цих органів. Що стосується держслужбовців категорій Б і В – серед них може бути заброньовано до 50% військовозобов'язаних. Також ми погодилися, що в органах прокуратури, в Бюро економічної безпеки, ДСНС, службі судової охорони, працівники судів та інших правоохоронних органів матимуть можливість бути заброньованими. А щодо суддів, прокурорів – для них варто зберегти право на відстрочку, щоб вони не стали залежними від стороннього впливу і щоб не було паралічу судової та правоохоронної системи», - зазначив він.

Разом з тим, Комітет поки обговорив і затвердив загальні напрями. Стосовно поправок – їх будуть розглядати пізніше.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», окремі народні депутати запропонували у поправках забронювати також адвокатів, аби не зривати судові процеси.

Крім того, Комітет погодився, що осіб, які не оновлюють свої військово-облікові дані чи не стають на військовий облік, треба обмежити у праві на керування авто.

Автор: Наталя Мамченко

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