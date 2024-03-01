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  1. В Україні

Які авто купували українці в лютому: ТОП-5 марок

19:04, 1 березня 2024
У лютому було продано майже 5,7 тисяч нових автомобілів.
Які авто купували українці в лютому: ТОП-5 марок
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Укравтопром назвав ТОП-5 автомобілів, які українці купували у лютому. Загалом за минулий місяць продали майже 5,7 тисяч нових машин.

Продажі нових легкових автомобілів з початку року перевищили 10 тисяч екземплярів. Ця цифра у півтора рази перевищує відповідні показники за аналогічний період минулого року.

Укравтопром зазначає, що протягом найкоротшого місяця року в Україні було продано майже 5,7 тисяч нових легкових автомобілів. Показники продажів зросли на 51% порівняно з лютневими даними 2023 року. А від довоєнного 2021 року ця цифра відстає всього на 11%

ТОП-5 популярних авто виглядає так:

  1. Toyota - 858 авто. 
  2. Renault – 706 од. 
  3. Volkswagen – 472 од. 
  4. Skoda – 452 од. 
  5. Peugeot – 348 од. 

Проте найбільш популярним варіантом серед покупців легкових автомобілів на українському ринку у лютому 2024 року залишається кросовер Renault Duster, на який припадає 603 реєстрації.

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