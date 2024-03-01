Какие авто покупали украинцы в феврале: ТОП-5 марок

В феврале было продано почти 5,7 тысячи новых автомобилей.

Укравтопром назвал ТОП-5 автомобилей, которые украинцы покупали в феврале. Всего за прошлый месяц продали почти 5,7 тысячи новых машин.

Продажи новых легковых автомобилей с начала года превысили 10 тысяч экземпляров. Эта цифра в полтора раза превышает соответствующие показатели за аналогичный период в прошлом году.

Укравтопром отмечает, что в течение кратчайшего месяца года в Украине было продано почти 5,7 тысячи новых легковых автомобилей. Показатели продаж выросли на 51% по сравнению с февральскими данными 2023 года. А с довоенного 2021 года эта цифра отстает всего на 11%.

ТОП-5 популярных авто выглядит так:

Toyota – 858 авто.

Renault – 706 ед.

Volkswagen – 472 ед.

Skoda – 452 ед.

Peugeot – 348 ед.

Однако наиболее популярным вариантом среди покупателей легковых автомобилей на украинском рынке в феврале 2024 остается кроссовер Renault Duster, на который приходится 603 регистрации.

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