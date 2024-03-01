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Сотрудники органов местного самоуправления не могут получать зарплаты меньше минималки, — в Раде зарегистрировали законопроект

12:38, 1 марта 2024
Проект закона также устанавливает, что премии обязательно должны быть обнародованы на сайтах органов местного самоуправления с обоснованием.
Сотрудники органов местного самоуправления не могут получать зарплаты меньше минималки, — в Раде зарегистрировали законопроект
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В пятницу, 1 марта, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №11054 по обеспечению достойных условий оплаты труда должностных лиц местного самоуправления. Об этом сообщил народный депутат Виталий Безгин.

«Работники органов местного самоуправления не могут получать зарплаты меньше минималки.

Мы должны решить этот вопрос еще при принятии законопроекта о службе в органах местного самоуправления, но он полноценно заработает только по завершению военного положения!

Поэтому сегодня зарегистрировали законопроект в одну страницу #11054, который активирует уже сейчас две нормы:

  • Зарплата не меньше МЗП.
  • Премии обязательно обнародуются на сайтах ОМС с обоснованием», – отметил Безгин.

Пока текст законопроекта отсутствует.

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