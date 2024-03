Людей, которым установили инвалидность II и III групп после 24 февраля 2022 года, заставят пройти повторный медосмотр – результаты заседания Комитета по нацбезопасности

Несмотря на замечания общественных организаций лиц с инвалидностью, Комитет по нацбезопасности отказался отменить повторный медосмотр лиц с инвалидностью II и III групп, которую они получили после 24 февраля 2022 года.

Лиц, которые после 24 февраля 2022 года имеют инвалидность ІІ и ІІІ групп, заставят пройти повторное медицинское освидетельствование. Такое решение было поддержано Комитетом Верховной Рады по национальной безопасности.

Как известно, в редакции законопроекта Кабмина об усилении мобилизации 10449, проголосованной в первом чтении, устанавливаются нормы по пересмотру ограниченно пригодных граждан, а также новая проверка лиц с инвалидностью, которым после 24 февраля 2022 установлена инвалидность II и III, кроме тех, кто получил их в результате участия в боевых действиях.

«Мы сегодня приняли решение, что все граждане, впервые получившие инвалидность (предварительно) II и III группы с начала широкомасштабной войны, или признанные ограниченно годными (в возрасте от 18 до 60 лет) к военной службе, должны пройти переосмотр соответственно в МСЭК или ВЛК. Они должны подтвердить пригодность или непригодность к военной службе.

Но сегодня также звучали замечания, что могут быть случаи, когда человек с детства инвалид. И его точно не нужно проверять снова, если он, например, глухой от рождения. Но все эти детали мы будем прописывать на этапе согласования поправок.

После 24 февраля 2022 г. количество людей с инвалидностью II и III группы очень возросло. И есть сомнения, получили ли все из них эту инвалидность в результате реальных травм или заболеваний», - отметил член Комитета Федор Вениславский в интервью РБК-Украина.

Впрочем, Комитет пока согласовывает не конкретные поправки, а направления работы.

Отметим, что вторая группа инвалидности устанавливается в частности при отсутствии одного легкого и хронической дыхательной недостаточности II степени вследствие патологических изменений второго легкого; устойчивом полном птозе на обоих глазах после всех видов восстановительного лечения; параличи верхней конечности, параличи нижней конечности и т.д.

Таким образом, Кабмин фактически ставит под сомнение прошлые результаты таких осмотров относительно широкого круга лиц.

Вместе с тем, таким образом правительство фактически упрощает жизнь правоохранителям и себе. Ведь вместо того, чтобы проводить соответствующие расследования, устанавливать факты злоупотреблений, если таковые имели место при установлении тому или иному лицу инвалидности, предлагается поставить всех лиц с инвалидностью, кроме тех, кому инвалидность ІІ и ІІІ групп установлена по результатам заболеваний, ранений (травм, контузий, увечий), полученных при защите Отечества, а также отсутствии конечности вследствие ее ампутации, перед необходимостью в условиях войны самостоятельно искать время и ресурсы на прохождение повторного пересмотра – без установления факта нарушения со стороны ответственных лиц.

При этом на рассмотрении парламента одновременно с законопроектом 10449 находится законопроект 10379, разработанный Министерством обороны, которым вносятся изменения в Уголовный кодекс, и отказ от прохождения медицинского осмотра будет наказываться лишением свободы сроком от 3 до 5 лет.

Следовательно, лицо с инвалидностью ІІ и ІІІ группы будет вынуждено в случае принятия закона ехать на повторный пересмотр, а если он на такой пересмотр не явится – ему в перспективе будет угрожать лишение свободы.

Подобная практика в европейском законодательстве по части регуляции прав лиц с инвалидностью отсутствует. В странах ЕС вообще отсутствует механизм переосмотра статуса инвалидности по инициативе государства, а соответственно, и не существует института переосмотров состояния здоровья людей с инвалидностью.

Так, шаги ЕС в части защиты людей с инвалидностью согласованы в общем документе Union of Equality: Strategy for the Rights of Persons with Disabilities 2021-2030.

Лица с инвалидностью имеют право на доступ и пользование всем спектром прав человека, гарантированных Европейской конвенцией о защите прав человека, Европейской социальной хартией и Конвенцией ООН о правах лиц с инвалидностью, а также всеми другими международными документами наравне с другими.

Ввиду того, что многие лица являются внутренне перемещенными, усложнено транспортное сообщение в определенных регионах Украины и невозможность обеспечения необходимого для лица с инвалидностью сопровождения – введение жестких условий прохождения повторного пересмотра для лиц с инвалидностью нарушают права людей с инвалидностью и противоречат стратегии развития в Украине безбаръерной среды.

Очевидно, что в случае принятия такой версии законопроекта о мобилизации и последующей ее реализации, Украина получит очередные решения Европейского суда по правам человека в пользу лиц, чьи права будут нарушены таким законом.

Автор: Наталья Мамченко

