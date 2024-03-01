Громадян, яким встановили інвалідність II та III груп після 24 лютого 2022 року, змусять пройти повторний медогляд – результати засідання Комітету з нацбезпеки

Незважаючи на зауваження громадських організацій осіб з інвалідністю, Комітет з нацбезпеки відмовився скасувати переогляд осіб з інвалідністю II та III груп, яку вони отримали після 24 лютого 2022 року.

Осіб, що після 24 лютого 2022 року мають інвалідність ІІ та ІІІ груп, змусять пройти повторний медичний огляд. Таке рішення було підтримане Комітетом Верховної Ради з питань національної безпеки.

Як відомо, у редакції законопроекту Кабміну про посилення мобілізації 10449, що проголосована в першому читанні, встановлюються норми щодо переогляду обмежено придатних громадян, а також нова перевірка осіб з інвалідністю, яким після 24 лютого 2022 року встановлена інвалідність II та III, крім тих, хто отримав їх у результаті участі у бойових діях.

«Ми сьогодні ухвалили рішення, що усі громадяни, які вперше отримали інвалідність (попередньо) II та III групи з початку широкомасштабної війни, або визнані обмежено придатними (у віці від 18 до 60 років) до військової служби, мають пройти переогляд відповідно у МСЕК чи ВЛК. Вони мають підтвердити свою придатність або непридатність до військової служби.

Але сьогодні також звучали зауваження, що можуть бути випадки, коли особа з дитинства має нвалідність. І її точно не треба перевіряти знову, якщо вона, наприклад, глуха від народження. Але всі ці деталі ми вже будемо прописувати на етапі погодження поправок.

Після 24 лютого 2022 року кількість людей з інвалідністю II та III групи дуже зросла. І є сумніви, чи всі з них отримали цю інвалідність у результаті реальних травм чи захворювань», - зазначив член Комітету Федір Веніславський у інтерв’ю РБК-Україна.

Втім, Комітет поки узгоджує не конкретні правки, а напрями роботи.

Відмітимо, що друга група інвалідності встановлюється зокрема при відсутності однієї легені і хронічній дихальній недостатності II ступеня внаслідок патологічних змін другої легені; стійкому повному птозі на обох очах після усіх видів відновного лікування; паралічі верхньої кінцівки, паралічі нижньої кінцівки тощо.

Таким чином Кабмін фактично ставить під сумнів попередні результати таких оглядів стосовно широкого кола осіб.

Разом із тим, таким чином Уряд фактично спрощує життя правоохоронцям та собі. Адже замість того, аби проводити відповідні розслідування, встановлювати факти зловживань, якщо такі мали місце при встановленні тій чи іншій особі інвалідності, пропонується поставити всіх осіб з інвалідністю, крім тих, кому інвалідність ІІ та ІІІ груп встановлено за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час захисту Вітчизни, а також відсутності кінцівки внаслідок її ампутації, перед необхідністю в умовах війни самостійно шукати час і ресурси на проходження повторного переогляду – без встановлення факту порушення з боку відповідальних осіб.

При цьому на розгляді парламенту одночасно з законопроектом 10449 знаходиться законопроект 10379, розроблений Міністерством оборони, яким вносяться зміни до Кримінального кодексу, та відмова від проходження медичного огляду буде каратися позбавленням волі на строк від 3 до 5 років.

Отже, особа з інвалідністю ІІ та ІІІ групи буде вимушена у разі прийняття закону їхати на повторний переогляд, а якщо вона на такий переогляд не з’явиться – їй у перспективі буде загрожувати позбавлення волі.

Подібна практика в європейському законодавстві в частині регуляції прав осіб з інвалідністю відсутня. У країнах ЄС взагалі відсутній механізм перегляду статусу інвалідності за ініціативою держави, а відповідно і не існує інституту переоглядів стану здоров’я людей з інвалідністю.

Так, кроки ЄС в частині захисту людей з інвалідністю узгоджені в загальному документі Union of Equality: Strategy for the Rights of Persons with Disabilities 2021-2030.

Особи з інвалідністю мають право на доступ і користування всім спектром прав людини гарантованих Європейською конвенцією про захист прав людини, Європейською соціальною хартією та Конвенцією ООН про права осіб з інвалідністю, а також всіма іншими міжнародними документами на рівні з іншими.

Зважаючи на те, що чимало осіб є внутрішньо переміщеними, ускладнене транспортне сполучення у певних регіонах України та неможливість забезпечення необхідного для особи з інвалідністю супроводу – запровадження жорстких умов проходження повторного переогляду для осіб з інвалідністю порушують права людей з інвалідністю і суперечать стратегії розбудови в Україні безбар’єрного середовища.

Вочевидь, у разі прийняття такої версії законопроекту про мобілізацію, і подальшої її реалізації, Україна отримає чергові рішення Європейського суду з прав людини на користь осіб, чиї права будуть порушені таким законом.

Автор: Наталя Мамченко

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