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  1. В Україні

Блогер, який плюнув в обличчя патрульному у Харкові, отримав вирок суду

12:07, 1 березня 2024
Чоловік також нецензурно висловлювався в бік патрульних поліцейських, намагався їх розлютити і хотів спровокувати до застосування сили.
Блогер, який плюнув в обличчя патрульному у Харкові, отримав вирок суду
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Київський районний суд м. Харкова визнав винним 41-річного чоловіка за фактом погрози насильством щодо працівника правоохоронного органу.

Як повідомила Харківська обласна прокуратура, 4 грудня 2021 року у Харкові патрульні поліцейські зупинили автомобіль «Mercedes» за порушення правил дорожнього руху, а саме — керування транспортним засобом без номерного знаку.

В транспортному засобі перебувала група осіб. «На допомогу» вони викликали свого друга — відомого автоблогера з Дніпра. Приїхавши на місце, блогер став  погрожувати поліцейським.

Чоловік почав світити правоохоронцю в обличчя прожектором, який той просив прибрати. Блогер плюнув в обличчя патрульному поліцейському і запитав, як у такому випадку може відповісти сам правоохоронець, зазначають у прокуратурі.

Також чоловік нецензурно висловлювався в бік патрульних поліцейських, намагався їх розлютити і хотів спровокувати до застосування сили.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину не визнав. Суд призначив блогеру покарання у виді двох років позбавлення волі. Наразі триває строк на його апеляційне оскарження.

Раніше ми писали, що у Хмельницькому чоловік побив автомобіль патрульної поліції, що стояв у дворі.

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