У Хмельницькому чоловік побив автомобіль патрульної поліції, що стояв у дворі

Чоловік наніс три сильних удари по вітровому склу, від чого тріснуло не тільки скло, але й передня стінка авто, а на додаток плюнув на нього та відірвав дзеркало.

У Хмельницькому чоловік, будучи напідпитку, накинувся з кулаками на службовий автомобіль патрульної поліції, що стояв у дворі, де той проживав. Інцидент стався у середині липня поточного року. Про це розповіли у пресслужбі Хмельницького міськрайонного суду

«Бажаючи самоствердитись чоловік наніс три сильних удари по вітровому склу, від чого тріснуло не тільки скло, але й передня стінка автомобіля, а на додаток плюнув на нього. Незважаючи на оточуючих, буквально за десять хвилин хуліган повернувся і відірвав праве зовнішнє автомобільне дзеркало», - сказано у повідомленні.

У суді зазначили, що заподіяна Департаменту патрульної поліції майнова шкода становила майже 15 700 гривень.

Дії чоловіка правоохоронці розцінили як грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю, та притягнули до кримінальної відповідальності за ч.1 ст.286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують ними).

У судовому засіданні Хмельницького міськрайонного суду чоловік свою вину в пред’явленому звинуваченні повністю визнав та розкаявся. Окрім того, частково відшкодував поліцейським заподіяну шкоду. Суд врахував це як пом’якшувальні обставини. Обставиною, яка обтяжує покарання є вчинення кримінального правопорушення у стані сп’яніння.

Призначене покарання – обмеження волі строком на один рік, а водночас звільнення від цього покарання з випробовуванням і встановленням іспитового строку тривалістю один рік. Окрім того хмельничанин має сплатити на користь держави 5 735 гривень процесуальних витрат, а також відшкодувати Департаменту патрульної поліції матеріальну шкоду в сумі 12 671 гривень.

На вирок може бути подана апеляційна скарга.

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