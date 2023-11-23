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  1. В Украине

В Хмельницком мужчина избил автомобиль патрульной полиции, стоявший во дворе

11:22, 23 ноября 2023
Мужчина нанес три сильных удара по ветровому стеклу, от чего треснуло не только стекло, но и передняя стенка авто, а вдобавок плюнул на него и оторвал зеркало.
В Хмельницком мужчина избил автомобиль патрульной полиции, стоявший во дворе
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В Хмельницком мужчина, будучи выпившим, набросился с кулаками на служебный автомобиль патрульной полиции, стоявший во дворе, где тот проживал. Инцидент произошел в середине июля этого года. Об этом рассказали в пресс-службе Хмельницкого горрайонного суда.

«Желая самоутвердиться мужчина нанес три сильных удара по ветровому стеклу, от чего треснуло не только стекло, но и передняя стенка автомобиля, а вдобавок плюнул на него. Несмотря на окружающих, буквально через десять минут хулиган вернулся и оторвал правое внешнее автомобильное зеркало», - говорится в сообщении.

В суде отметили, что причиненный Департаменту патрульной полиции имущественный ущерб составил почти 15 700 гривен.

Действия мужчины правоохранители расценили как грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью, и привлекли к уголовной ответственности по ч.1 ст.286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими ими).

В судебном заседании Хмельницкого горрайонного суда мужчина свою вину в предъявленном обвинении полностью признал и раскаялся. Кроме того, частично возместил полицейским причиненный ущерб. Суд учел это как смягчающие обстоятельства. Обстоятельством, отягчающим наказание является совершение уголовного правонарушения в состоянии опьянения.

Назначенное наказание – ограничение свободы сроком на один год, а в то же время освобождение от этого наказания с испытанием и установлением испытательного срока продолжительностью в один год. Кроме того, хмельничанин должен уплатить в пользу государства 5 735 гривен процессуальных расходов, а также возместить Департаменту патрульной полиции материальный ущерб в сумме 12 671 гривен.

На приговор может быть подана апелляционная жалоба.

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