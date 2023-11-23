Норвегия вслед за Финляндией может закрыть единый пункт пропуска на границе с россией

Власти Норвегии рассматривают возможность остановить работу единого пункта пропуска на границе с россией. Об этом сообщил премьер-министр королевства Йонас Гар Стере, передает tv2.
Главу норвежского правительства спросили, уместно ли следовать финскому примеру и закрыть границу с россией. «Если будет нужно», – ответил Стере.
Он добавил, что Норвегия пристально смотрит за ситуацией в Финляндии и Эстонии.
Страна заявила о готовности остановки после решения Финляндии закрыть все кроме одного пункты пропуска на границе с рф.
Так, Финляндия ввела запрет на въезд из рф.
Добавим, что в ЕС поддержали решение Финляндии закрыть границу с россией.
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