Норвегия вслед за Финляндией может закрыть единый пункт пропуска на границе с россией

В правительстве отмечали, что пойдут на такой шаг, если это потребуется.

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Власти Норвегии рассматривают возможность остановить работу единого пункта пропуска на границе с россией. Об этом сообщил премьер-министр королевства Йонас Гар Стере, передает tv2.

Главу норвежского правительства спросили, уместно ли следовать финскому примеру и закрыть границу с россией. «Если будет нужно», – ответил Стере.

Он добавил, что Норвегия пристально смотрит за ситуацией в Финляндии и Эстонии.

Страна заявила о готовности остановки после решения Финляндии закрыть все кроме одного пункты пропуска на границе с рф.

Так, Финляндия ввела запрет на въезд из рф.

Добавим, что в ЕС поддержали решение Финляндии закрыть границу с россией.

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