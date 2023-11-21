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  1. У світі

У ЄС підтримали рішення Фінляндії закрити кордон з рф

09:04, 21 листопада 2023
Вдячні за ефективні зусилля Фінляндії щодо захисту зовнішнього кордону Європи, сказав глава Європейської ради Шарль Мішель.
У ЄС підтримали рішення Фінляндії закрити кордон з рф
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Глава Європейської ради Шарль Мішель заявив про підтримку Фінляндії, яка вирішила обмежити перетин кордону з росією. Про це він написав у соцмережі Х (Twitter).

Як відомо, Фінляндія  закрила 4 пункти перетину кордону з росією. Влада країни пояснювала такі дії боротьбою з припливом біженців, які шукають притулку. Пізніше стало відомо, що Фінляндія може повністю закрити кордон із рф.

Шарль Мішель наголосив на повній солідарності з прем'єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо та країною за відповідне рішення. За його словами, спроби рф використовувати "вразливих мігрантів як інструментарій буде зустрінуто відповідною відповіддю".

"Вдячні за ефективні зусилля Фінляндії щодо захисту зовнішнього кордону Європи. Спроби рф інструменталізувати вразливих мігрантів будуть зустрінуті відповідною реакцією", - зазначив Шарль Мішель.

Нагадаємо, що Фінляндія перестала пускати в країну людей на велосипедах з рф. 

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