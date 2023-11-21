В ЕС поддержали решение Финляндии закрыть границу с рф

Благодарны за эффективные усилия Финляндии по защите внешней границы Европы, сказал глава Европейского совета Шарль Мишель.

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил о поддержке Финляндии, которая решила ограничить пересечение границы с россией. Об этом он написал в соцсети Х (Twitter).

Как известно, Финляндия закрыла 4 пункта пересечения границы с россией. Власти страны объясняли такие действия борьбой с притоком беженцев, которые ищут убежища. Позже стало известно, что Финляндия может полностью закрыть границу с рф.

Шарль Мишель отметил полную солидарность с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо и страной за соответствующее решение. По его словам, попытки россии использовать "уязвимых мигрантов как инструментарий будут встречены соответствующим ответом".

"Благодарны за эффективные усилия Финляндии по защите внешней границы Европы. Попытки россии инструментализировать уязвимых мигрантов будут встречены ответной реакцией", - отметил Шарль Мишель.

Напомним, что Финляндия перестала пускать в страну людей на велосипедах из рф.

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