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  1. В Украине

Украина отмечает День достоинства и свободы: что еще празднуют 21 ноября

08:39, 21 ноября 2023
Также в Украине отмечают День десантно-штурмовых войск ВСУ.
Украина отмечает День достоинства и свободы: что еще празднуют 21 ноября
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В Украине 21 ноября отмечают важный государственный праздник – День достоинства и свободы. Праздник установлен указом президента в 2014 году в честь двух революций - Оранжевой 2004 года и Революции Достоинства 2013 года.

Этот день является символом создания новейшей истории государства и памятной датой, которая чествует патриотизм и мужество украинцев, отстаивавших ценности свободы, демократии и выбора народа по европейскому развитию государства. Ровно 10 лет назад, 21 ноября 2013 года, на майдан Независимости в Киеве много людей вышло на протест в ответ на решение тогдашней власти о прекращении курса на евроинтеграцию.

Сегодня украинцы продолжают бороться за свободное, цивилизованное, независимое европейское государство.

Также 21 ноября в Украине отмечают День Десантно-штурмовых войск ВСУ. Профессиональный праздник появился в 2017 году по указу президента вместе с изменением названия десантных войск на десантно-штурмовые войска.

Еще сегодня отмечают Всемирный день телевидения. Событие было основано ООН 17 декабря 1996 года, а дату празднования избрали в честь первого дня Всемирного телевизионного форума ООН.

Кроме того, 21 ноября - Всемирный день рыболовства и Всемирный день поздравлений.

Верующие празднуют Введение в храм Пресвятой Богородицы (или Третья Пречистая).

Также в этот день в прошлом были следующие события:

  • 1906 - В Вильнюсе вышел в свет первый номер белорусской газеты "Наша нива";
  • 1916 - Налетев на немецкую мину, утонул "Британник", корабль-близнец "Титаника";
  • 1918 - Во Львове установлена польская власть. Правительство ЗУНР переезжает в Тернополь, впоследствии в Станислав;
  • 1919 - Был заключен "Договор между союзными государствами и Польшей о Восточной Галиции", который предусматривал передачу на 25 лет Галичины в состав Польской республики с обязательным обеспечением ей автономного статуса;
  • 1920 - Армия УНР перешла Збруч на территорию Польского государства, где была интернирована в лагерях;
  • 1921 - Большевики расстреляли под городом Базаром 359 пленных украинских воинов, участников Второго зимнего похода (расстрелы продолжались до 23 ноября);
  • 1947 - В Нью-Йорке основана Панамериканская украинская конференция. В следующем, 1948 г. был образован Координационный Центр Украинских Общественных Организаций в Европе. После длительной подготовки, в ноябре 1967 г. на съезде в Нью-Йорке образован Всемирный Конгресс Свободных Украинцев (СКВУ), который объединил все краевые и межкраевые украинские организации диаспоры;
  • 1962 - Президент США Джон Кеннеди снял блокаду Кубы.

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