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  1. В Україні

Україна відзначає День гідності та свободи: що ще святкують 21 листопада

08:39, 21 листопада 2023
Також в Україні відзначають День Десантно-штурмових військ ЗСУ.
Україна відзначає День гідності та свободи: що ще святкують 21 листопада
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В Україні  21 листопада відзначають важливе державне свято — День гідності та свободи. Свято встановлене указом президента у 2014 році на честь двох революцій — Помаранчевої 2004 року та Революції Гідності 2013 року. 

Цей день є символом творення новітньої історії держави та пам'ятною датою, яка вшановує патріотизм і мужність українців, що відстоювали цінності свободи, демократії та вибору народу щодо європейського розвитку держави. Рівно 10 років тому, 21 листопада 2013 року, на майдан Незалежності у Києві багато людей вийшли на протест у відповідь на рішення тодішньої влади щодо припинення курсу на євроінтеграцію.

Сьогодні українці продовжують боротися за вільну, цивілізовану, незалежну європейську державу. 

Також 21 листопада в Україні святкують День Десантно-штурмових військ ЗСУ. Професійне свято з'явилося 2017 року за указом президента разом зі зміною назви десантних військ на десантно-штурмові війська. 

Ще сьогодні відзначають Всесвітній день телебачення. Подія була заснована ООН 17 грудня 1996 року, а дату святкування обрали на честь першого дня здійснення Всесвітнього телевізійного форуму ООН.

Крім того, 21 листопада — Всесвітній день рибальства та Всесвітній день вітань.

Віряни святкують Введення до храму Пресвятої Богородиці (або Третя Пречиста). 

Також в цей день у минулому були такі події:

  • 1906 - У Вільнюсі побачив світ перший номер білоруської газети "Наша нива";
  • 1916 - Налетівши на німецьку міну, потонув "Британник", корабель-близнюк "Титаніка";
  • 1918 - У Львові встановлено польську владу. Уряд ЗУНР переїжджає до Тернополя, згодом до Станіслава;
  • 1919 - Було укладено "Договір між союзними державами і Польщею про Східну Галичину", який передбачав передачу на 25 років Галичини до складу Польської республіки з обов'язковим забезпеченням їй автономного статусу;
  • 1920 - Армія УНР перейшла Збруч на територію Польської держави, де була інтернована в таборах;
  • 1921 - Більшовики розстріляли під містом Базаром 359 полонених українських воїнів, учасників Другого зимового походу (розстріли тривали до 23 листопада);
  • 1947 - У Нью-Йорку засновано Панамериканську українську конференцію. У 1948 році було утворено Координаційний Центр Українських Громадських Організацій у Європі. Після тривалої підготовки, у листопаді 1967 р. на з'їзді в Нью-Йорку утворено Світовий Конгрес Вільних Українців (СКВУ), що об'єднав усі крайові та міжкраєві українські організації діаспори;
  • 1962 - Президент США Джон Кеннеді зняв блокаду Куби.

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