Україна відзначає День гідності та свободи: що ще святкують 21 листопада

Також в Україні відзначають День Десантно-штурмових військ ЗСУ.

В Україні 21 листопада відзначають важливе державне свято — День гідності та свободи. Свято встановлене указом президента у 2014 році на честь двох революцій — Помаранчевої 2004 року та Революції Гідності 2013 року.

Цей день є символом творення новітньої історії держави та пам'ятною датою, яка вшановує патріотизм і мужність українців, що відстоювали цінності свободи, демократії та вибору народу щодо європейського розвитку держави. Рівно 10 років тому, 21 листопада 2013 року, на майдан Незалежності у Києві багато людей вийшли на протест у відповідь на рішення тодішньої влади щодо припинення курсу на євроінтеграцію.

Сьогодні українці продовжують боротися за вільну, цивілізовану, незалежну європейську державу.

Також 21 листопада в Україні святкують День Десантно-штурмових військ ЗСУ. Професійне свято з'явилося 2017 року за указом президента разом зі зміною назви десантних військ на десантно-штурмові війська.

Ще сьогодні відзначають Всесвітній день телебачення. Подія була заснована ООН 17 грудня 1996 року, а дату святкування обрали на честь першого дня здійснення Всесвітнього телевізійного форуму ООН.

Крім того, 21 листопада — Всесвітній день рибальства та Всесвітній день вітань.

Віряни святкують Введення до храму Пресвятої Богородиці (або Третя Пречиста).

Також в цей день у минулому були такі події:

1906 - У Вільнюсі побачив світ перший номер білоруської газети "Наша нива";

1916 - Налетівши на німецьку міну, потонув "Британник", корабель-близнюк "Титаніка";

1918 - У Львові встановлено польську владу. Уряд ЗУНР переїжджає до Тернополя, згодом до Станіслава;

1919 - Було укладено "Договір між союзними державами і Польщею про Східну Галичину", який передбачав передачу на 25 років Галичини до складу Польської республіки з обов'язковим забезпеченням їй автономного статусу;

1920 - Армія УНР перейшла Збруч на територію Польської держави, де була інтернована в таборах;

1921 - Більшовики розстріляли під містом Базаром 359 полонених українських воїнів, учасників Другого зимового походу (розстріли тривали до 23 листопада);

1947 - У Нью-Йорку засновано Панамериканську українську конференцію. У 1948 році було утворено Координаційний Центр Українських Громадських Організацій у Європі. Після тривалої підготовки, у листопаді 1967 р. на з'їзді в Нью-Йорку утворено Світовий Конгрес Вільних Українців (СКВУ), що об'єднав усі крайові та міжкраєві українські організації діаспори;

1962 - Президент США Джон Кеннеді зняв блокаду Куби.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.