Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув до Києва, відео

У вівторок, 21 листопада, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув до України з неоголошеним візитом. Про це пише ntv.
У Міністерстві оборони ФРН метою візиту назвали підтвердження підтримки України. Основними темами поїздки стануть навчання українських солдатів і військова допомога Києву.
До програми візиту включено покладання вінків на Майдан Незалежності. Також Пісторіус відвідає український військовий навчальний центр.
У нього заплановані переговори з главою Міноборони України Рустемом Умєровим, а також із Президентом Володимиром Зеленським.
У Телеграм-каналах публікують відео прибуття міністра оборони Німеччини до Києва.
Нагадаємо, що 20 листопада голова Пентагону Ллойд Остін перебував у Києві з візитом.
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