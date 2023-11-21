Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув до Києва, відео

У Міністерстві оборони ФРН метою візиту назвали підтвердження підтримки України.

У вівторок, 21 листопада, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув до України з неоголошеним візитом. Про це пише ntv.

У Міністерстві оборони ФРН метою візиту назвали підтвердження підтримки України. Основними темами поїздки стануть навчання українських солдатів і військова допомога Києву.

До програми візиту включено покладання вінків на Майдан Незалежності. Також Пісторіус відвідає український військовий навчальний центр.

У нього заплановані переговори з главою Міноборони України Рустемом Умєровим, а також із Президентом Володимиром Зеленським.

У Телеграм-каналах публікують відео прибуття міністра оборони Німеччини до Києва.

Нагадаємо, що 20 листопада голова Пентагону Ллойд Остін перебував у Києві з візитом.

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