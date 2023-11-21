Україна зіграла внічию з Італією та не пройшла напряму на Євро-2024

Матч Україна – Італія завершився з рахунком 0:0.

Фото: AP Photos

21 листопада збірна України з футболу зіграла проти збірної Італії у матчі відбору на Євро-2024. Поєдинок закінчився з рахунком 0:0.

Такий результат матчу не дав Україні завоювати пряму путівку на Чемпіонат Європи. У нашої збірної було 14 очок, це відправило її на третє місце в групі С.

Прямі путівки на Євро-2024 з цієї групи отримали Англія та Італія.

Тепер збірна України побореться за право зіграти на континентальній першості в плей-офф. У плей-офф Україна має вигравати два матчі поспіль: півфінал та фінал свого мінітурніру із чотирьох збірних.

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