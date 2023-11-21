Украина сыграла вничью с Италией и не прошла напрямую на Евро-2024

Матч Украина – Италия завершился со счётом 0:0.

Фото: AP Photos

21 ноября сборная Украины по футболу сыграла против сборной Италии в матче отбора на Евро-2024. Поединок закончился со счётом 0:0.

Такой результат матча не дал Украине завоевать прямую путевку на Чемпионат Европы. У нашей сборной было 14 очков, это отправило ее на третье место в группе С.

Прямые путевки на Евро-2024 из этой группы получили Англия и Италия.

Теперь сборная Украины сразится за право сыграть на континентальном первенстве в плей-офф. В плей-офф Украина должна выигрывать два матча подряд: полуфинал и финал своего минитурнира из четырех сборных.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.