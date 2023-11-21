WhatsApp первым из мессенджеров внедрит чат-бот с искусственным интеллектом

Пользователи смогут задавать вопросы и спорить с ботом, генерировать стикеры и картинки прямо внутри мессенджера по текстовому запросу.

Компания WhatsApp готовит серьезное расширение возможностей: пользователям станет доступен чат-бот с искусственным интеллектом. Об этом сообщает ресурс Gizmochina.

Так, у бета-версии мессенджера поверх кнопки запуска чата на вкладке «Чати» теперь есть новая иконка, при нажатии на которую можно быстро открыть чат с поддержкой искусственного интеллекта.

Авторы WhatsApp позиционируют это нововведение как способ предоставить пользователям «быстрый, удобный и приватный способ получения информации».

Пользователи смогут задавать вопросы и спорить с ботом, генерировать стикеры и картинки прямо внутри мессенджера по текстовому запросу.

Пока с искусственным интеллектом доступны ограниченной группе бета-тестеров, но сам факт развертывания нововведения говорит о том, что ждать внедрения для широкого использования осталось недолго.

Впрочем, когда именно произойдет масштабный запуск, неизвестно. Так или иначе, пока функционал на базе ИИ не предлагает ни одного из популярных мессенджеров.

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