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  1. Суспільство

WhatsApp першим із месенджерів впровадить чат-бот зі штучним інтелектом

14:19, 21 листопада 2023
Користувачі зможуть ставити питання і сперечатися з ботом, генерувати стікери і картинки прямо всередині месенджера по текстовому запиту.
WhatsApp першим із месенджерів впровадить чат-бот зі штучним інтелектом
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Компанія WhatsApp готує серйозне розширення можливостей: користувачам стане доступний чат-бот зі штучним інтелектом. Про це повідомляє ресурс Gizmochina.

Так, у бета-версії месенджера поверх кнопки запуску чату на вкладці «Чати» тепер є нова іконка, при натисканні на яку можна швидко відкрити чати з підтримкою штучного інтелекту.

Автори WhatsApp позиціюють це нововведення як спосіб надати користувачам «швидкий, зручний і приватний спосіб отримання інформації».

Користувачі зможуть ставити питання і сперечатися з ботом, генерувати стікери і картинки прямо всередині месенджера по текстовому запиту.

Поки чати зі штучним інтелектом доступні обмеженій групі бета-тестерів, але сам факт розгортання нововведення говорить про те, що чекати впровадження для широкого використання залишилося недовго.

Втім, коли саме відбудеться масштабний запуск, невідомо. Так чи інакше, поки функціонал на базі ШІ не пропонує жоден з популярних месенджерів.

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