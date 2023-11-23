Как защитить банковскую карту от мошенников: советы полиции

Патрульная полиция Кривого Рога дала гражданам несколько советов, как защитить банковскую карту от мошенников. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.
Для того чтобы не попасть в ловушку к аферистам, следует придерживаться следующих правил:
- Не держите пароль от вашей банковской карты вместе с ней. Лучше запомните его.
- Не разглашайте PIN-код и CVV2-код своей платежной карты. Игнорируйте запросы на предоставление этой информации даже от работников банка.
- Регулярно изменяйте PIN-код карты.
- установите суточный лимит на снятие наличных.
- Подключите услугу СМС-информирования обо всех операциях по карточному счету.
- Не используйте чужие телефоны для входа в «личный кабинет» мобильного банка. Совершайте вход исключительно с собственных устройств.
- Избегайте хранения данных вашей карты на сайтах интернет-магазинов.
- При потере карты немедленно звоните в банковское учреждение для ее блокировки.
Ранее жительница Ивано-Франковска хотела подзаработать, но обогатила мошенников на почти 200 тысяч.
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