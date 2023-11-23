Как защитить банковскую карту от мошенников: советы полиции

Для того чтобы не попасть в ловушку к аферистам, следует придерживаться ряда правил.

Фото: tsn.ua

Патрульная полиция Кривого Рога дала гражданам несколько советов, как защитить банковскую карту от мошенников. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Для того чтобы не попасть в ловушку к аферистам, следует придерживаться следующих правил:

- Не держите пароль от вашей банковской карты вместе с ней. Лучше запомните его.

- Не разглашайте PIN-код и CVV2-код своей платежной карты. Игнорируйте запросы на предоставление этой информации даже от работников банка.

- Регулярно изменяйте PIN-код карты.

- установите суточный лимит на снятие наличных.

- Подключите услугу СМС-информирования обо всех операциях по карточному счету.

- Не используйте чужие телефоны для входа в «личный кабинет» мобильного банка. Совершайте вход исключительно с собственных устройств.

- Избегайте хранения данных вашей карты на сайтах интернет-магазинов.

- При потере карты немедленно звоните в банковское учреждение для ее блокировки.

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