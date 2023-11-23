Як захистити банківську картку від шахраїв: поради поліції

Для того, щоб не потрапити у пастку до аферистів, варто дотримуватися низки правил.

Фото: tsn.ua

Патрульна поліція Кривого Рогу дала громадянам кілька порад, як захистити банківську картку від шахраїв. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Для того, щоб не потрапити у пастку до аферистів, варто дотримуватися таких правил:

- Не тримайте пароль від вашої банківської картки разом із нею. Краще, запам’ятайте його.

- Не розголошуйте PIN-код і CVV2-код своєї платіжної картки. Ігноруйте запити надати цю інформацію навіть від працівників банку.

- Регулярно змінюйте PIN-код картки.

- Встановіть добовий ліміт на зняття готівки.

- Під’єднайте послугу СМС-інформування про всі операції за картковим рахунком.

- Не використовуйте чужі телефони для входу в «особистий кабінет» мобільного банку. Здійснюйте вхід виключно з власних пристроїв.

- Уникайте зберігання даних вашої картки на сайтах інтернет-магазинів.

- У разі втрати картки негайно телефонуйте до банківської установи для її блокування.

Раніше ми писали, що жителька Івано-Франківська хотіла підзаробити, але збагатила шахраїв на майже 200 тисяч.

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