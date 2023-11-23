Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В КУпАП з’являться нові штрафи за психологічне насильство за ознакою статі та сексуальне домагання на роботі

У Кодексі про адміністративні правопорушення передбачать відповідальність за сексуальні домагання на роботі, а також за умисне вчинення будь-яких діянь фізичного, психологічного або економічного характеру через належність особи до певної статі чи стереотипні уявлення про соціальні ролі жінки або чоловіка.

Заступників керівників апаратів в судах, де кількість працівників не перевищує 75 осіб, поки що звільняти не потрібно – ДСА

Рада суддів України досягла компромісу з ДСА, але рішення Вищої ради правосуддя поки що немає.

ВРП розглянула скаргу судді Києво-Святошинського райсуду Києва Дмитра Усатова на притягнення його до відповідальності за керування авто в стані сп’яніння

Вища рада правосуддя відмовила судді Києво-Святошинського районного суду Києва Дмитру Усатову, який був учасником ДТП, у скарзі на рішення дисциплінарної палати.

ВККС оголосила новий конкурс у Вищий антикорупційній суд та його Апеляційну палату

Конкурс оголошено на 25 вакантних посад суддів ВАКС та АП ВАКС.

Податківці, прокурори, поліцейські та прикордонники, – хто обов’язково має заговорити англійською мовою

Верховна Рада схвалила законопроект Володимира Зеленського, який передбачає встановлення вимоги обов’язкового володіння англійською мовою для прокурорів, у податкових та митних органах, а також для певних категорій держслужбовців.

  1. В Україні

Україна змінить законодавство щодо освіти, але без виключень для Угорщини, – Стефанішина

11:04, 23 листопада 2023
Україна не візьме до поправок вимоги Угорщини стосовно закону про мову освіти нацменшин, – Ольга Стефанішина.
Україна змінить законодавство щодо освіти, але без виключень для Угорщини, – Стефанішина
Джерело фото: НТА
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

В Україні планують переглянути законодавство з питань освіти для національних меншин, проте застосування винятків щодо вимог Угорщини не передбачається, зазначила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, пише «Дзеркало тижня».

За її словами, політичне керівництво в Будапешті не проявляє загального інтересу у вирішенні даної проблеми. Україна не планує робити окремі винятки для Угорщини у справі національних меншин, що є одним із критеріїв Європейської комісії для початку переговорів про вступ до Європейського Союзу.

Віцепрем'єрка зазначила, що Україна також має румунську, грецьку та болгарську меншини, проте «найголосніше кричать» саме у Будапешті, хоча це не свідчить про наявність проблем.

Ольга Стефанішина підкреслила, що зараз Україна проводить переговори з Румунією, де національна меншина є однією з найбільших у країні. У той час, як у Бухаресті відсутні такі претензії. Тому, на думку віцепрем'єрки, Угорщина політично не зацікавлена у радикальному вирішенні даного питання.

За її словами, Україна планує внести зміни до законодавства про національні меншини з огляду на освітній процес, проте це буде робитися на загальних засадах.

«Наш етап переходу на новий рівень законодавчого регулювання більш прогресивний. Він створить і ясність на місцях, тобто освітяни на місцях – у Закарпатській, в інших областях України – будуть мати більшу ясність стосовно організації навчального процесу», – зазначила Стефанішина.

Нагадаємо, Угорщина погрожує блокувати початок переговорів з Україною про вступ до Європейського Союзу,  поки не будуть виконані угорські вимоги стосовно українського закону про мову освіти.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ганна Самойлюк
    Ганна Самойлюк
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Ольга Шевчук
    Ольга Шевчук
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду