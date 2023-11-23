Україна змінить законодавство щодо освіти, але без виключень для Угорщини, – Стефанішина

Україна не візьме до поправок вимоги Угорщини стосовно закону про мову освіти нацменшин, – Ольга Стефанішина.

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В Україні планують переглянути законодавство з питань освіти для національних меншин, проте застосування винятків щодо вимог Угорщини не передбачається, зазначила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, пише «Дзеркало тижня».

За її словами, політичне керівництво в Будапешті не проявляє загального інтересу у вирішенні даної проблеми. Україна не планує робити окремі винятки для Угорщини у справі національних меншин, що є одним із критеріїв Європейської комісії для початку переговорів про вступ до Європейського Союзу.

Віцепрем'єрка зазначила, що Україна також має румунську, грецьку та болгарську меншини, проте «найголосніше кричать» саме у Будапешті, хоча це не свідчить про наявність проблем.

Ольга Стефанішина підкреслила, що зараз Україна проводить переговори з Румунією, де національна меншина є однією з найбільших у країні. У той час, як у Бухаресті відсутні такі претензії. Тому, на думку віцепрем'єрки, Угорщина політично не зацікавлена у радикальному вирішенні даного питання.

За її словами, Україна планує внести зміни до законодавства про національні меншини з огляду на освітній процес, проте це буде робитися на загальних засадах.

«Наш етап переходу на новий рівень законодавчого регулювання більш прогресивний. Він створить і ясність на місцях, тобто освітяни на місцях – у Закарпатській, в інших областях України – будуть мати більшу ясність стосовно організації навчального процесу», – зазначила Стефанішина.

Нагадаємо, Угорщина погрожує блокувати початок переговорів з Україною про вступ до Європейського Союзу, поки не будуть виконані угорські вимоги стосовно українського закону про мову освіти.

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