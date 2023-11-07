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В Угорщині загрожують заблокувати початок переговорів щодо вступу України в ЄС

16:18, 7 листопада 2023
Уряд Орбана погрожує накласти вето на початок переговорів з Україною про вступ до Європейського Союзу, доки не буде виконано угорських вимог щодо мови освіти.
В Угорщині загрожують заблокувати початок переговорів щодо вступу України в ЄС
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Угорщина погрожує блокувати початок переговорів з Україною про вступ до Європейського Союзу,  поки не будуть виконані угорські вимоги стосовно українського закону про мову освіти. Про це заявив політичний директор прем’єр-міністра Угорщини Балаш Орбан в інтерв’ю нідерландській телерадіокомпанії NOS.

"Угорщина завжди була прихильником зближення України з ЄС", - сказав угорський чиновник.

Однак "більш жорсткий" мовний закон все змінив, запевняє посадовець.

"Ми блокуватимемо поки проблема не буде вирішена", - пригрозив Балаш Орбан.

Він має на увазі прийнятий в Україні мовний закон, який зобов’язує меншини, не лише угорські, отримувати щонайменше 70% освіти українською мовою. 

Угорщина вважає, що буцімто діти, які ростуть в угорськомовних сім'ях в Україні, "значно відставатимуть у навчанні".

"Позиція Угорщини абсолютно чітка: доки існує цей закон, не може бути жодних дискусій з українцями про їхню інтеграцію до Європейського Союзу", - заявив Балаш Орбан.

Раніше у ЗМІ повідомлялося, що Єврокомісія вважає, що Україна виконала чотири з семи критеріїв для євроінтеграції.

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