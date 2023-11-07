Назвали дату першого засідання Дорадчої групи експертів, яка відбиратиме кандидатів у КСУ

У неділю, 12 листопада 2023 року, о 12:00 відбудеться перше засідання Дорадчої групи експертів, яка фільтруватиме майбутніх суддів Конституційного Суду. Про це повідомив офіційний сайт КСУ.
Порядок денний:
Обрання голови та секретаря Дорадчої групи експертів.
Затвердження Положення про Дорадчу групу експертів.
Обговорення проекту Методології оцінювання моральних якостей і рівня компетентності у сфері права кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України.
Різне.
Засідання Дорадчої групи експертів транслюватиметься наживо на офіційному вебсайті та YouTube-каналі Конституційного Суду України.
Нагадаємо, 20 серпня 2023 року набрав чинності Закон щодо уточнення положень про конкурсний відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України №3277-ІХ.
Відповідно до цього закону протягом 6 років кандидатів до КСУ відбиратиме Дорадча група експертів, в яку входять 6 осіб:
- одна особа, призначена Президентом
- одна особа, призначена Верховною Радою
- одна особа, призначена з’їздом суддів (до першого складу Дорадчої групи експертів замість з’їзду призначення здійснює Рада суддів)
- одна особа, призначена Кабміном за пропозицією Венеційської комісії
- дві особи, призначені Кабміном за пропозиціями міжнародних та іноземних організацій
Після вступу в силу нових правил запустили процес обрання членів цієї Дорадчої групи.
Раніше ми писали, хто увійде до Дорадчої групи, що відбиратиме кандидатів в судді Конституційного Суду, від парламенту.
Крім того, Володимир Зеленський призначив члена Дорадчої групи експертів, яка відбиратиме кандидатів у КСУ.
Додамо, Кабмін призначив членів Дорадчої групи експертів від міжнародних організацій, які фільтруватимуть кандидатів в КСУ.
Разом з тим, Ярослав Романюк обраний членом Дорадчої групи експертів по квоті РСУ, а Наталію Кузнєцову рекомендовано до складу Дорадчої групи експертів.
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