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  1. В Україні

Назвали дату першого засідання Дорадчої групи експертів, яка відбиратиме кандидатів у КСУ

15:47, 7 листопада 2023
Перше засідання Дорадчої групи експертів відбудеться вже на цьому тижні.
Назвали дату першого засідання Дорадчої групи експертів, яка відбиратиме кандидатів у КСУ
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У неділю, 12 листопада 2023 року, о 12:00 відбудеться перше засідання Дорадчої групи експертів, яка фільтруватиме майбутніх суддів Конституційного Суду. Про це повідомив офіційний сайт КСУ.

Порядок денний:

Обрання голови та секретаря Дорадчої групи експертів.

Затвердження Положення про Дорадчу групу експертів.

Обговорення проекту Методології оцінювання моральних якостей і рівня компетентності у сфері права кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України.

Різне. 

Засідання Дорадчої групи експертів транслюватиметься наживо на офіційному вебсайті та YouTube-каналі Конституційного Суду України.

Нагадаємо, 20 серпня 2023 року набрав чинності Закон щодо уточнення положень про конкурсний відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України №3277-ІХ.

Відповідно до цього закону протягом 6 років кандидатів до КСУ відбиратиме Дорадча група експертів, в яку входять 6 осіб:

  • одна особа, призначена Президентом
  • одна особа, призначена Верховною Радою
  • одна особа, призначена з’їздом суддів (до першого складу Дорадчої групи експертів замість з’їзду призначення здійснює Рада суддів)
  • одна особа, призначена Кабміном за пропозицією Венеційської комісії
  • дві особи, призначені Кабміном за пропозиціями міжнародних та іноземних організацій

Після вступу в силу нових правил запустили процес обрання членів цієї Дорадчої групи. 

Раніше ми писали, хто увійде до Дорадчої групи, що відбиратиме кандидатів в судді Конституційного Суду, від парламенту.

Крім того, Володимир Зеленський призначив члена Дорадчої групи експертів, яка відбиратиме кандидатів у КСУ.

Додамо, Кабмін призначив членів Дорадчої групи експертів від міжнародних організацій, які фільтруватимуть кандидатів в КСУ.

Разом з тим, Ярослав Романюк обраний членом Дорадчої групи експертів по квоті РСУ, а Наталію Кузнєцову рекомендовано до складу Дорадчої групи експертів.

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