Назвали дату першого засідання Дорадчої групи експертів, яка відбиратиме кандидатів у КСУ

Перше засідання Дорадчої групи експертів відбудеться вже на цьому тижні.

У неділю, 12 листопада 2023 року, о 12:00 відбудеться перше засідання Дорадчої групи експертів, яка фільтруватиме майбутніх суддів Конституційного Суду. Про це повідомив офіційний сайт КСУ.

Порядок денний:

Обрання голови та секретаря Дорадчої групи експертів.

Затвердження Положення про Дорадчу групу експертів.

Обговорення проекту Методології оцінювання моральних якостей і рівня компетентності у сфері права кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України.

Різне.

Засідання Дорадчої групи експертів транслюватиметься наживо на офіційному вебсайті та YouTube-каналі Конституційного Суду України.

Нагадаємо, 20 серпня 2023 року набрав чинності Закон щодо уточнення положень про конкурсний відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України №3277-ІХ.

Відповідно до цього закону протягом 6 років кандидатів до КСУ відбиратиме Дорадча група експертів, в яку входять 6 осіб:

одна особа, призначена Президентом

одна особа, призначена Верховною Радою

одна особа, призначена з’їздом суддів (до першого складу Дорадчої групи експертів замість з’їзду призначення здійснює Рада суддів)

одна особа, призначена Кабміном за пропозицією Венеційської комісії

дві особи, призначені Кабміном за пропозиціями міжнародних та іноземних організацій

Після вступу в силу нових правил запустили процес обрання членів цієї Дорадчої групи.

Раніше ми писали, хто увійде до Дорадчої групи, що відбиратиме кандидатів в судді Конституційного Суду, від парламенту.

Крім того, Володимир Зеленський призначив члена Дорадчої групи експертів, яка відбиратиме кандидатів у КСУ.

Додамо, Кабмін призначив членів Дорадчої групи експертів від міжнародних організацій, які фільтруватимуть кандидатів в КСУ.

Разом з тим, Ярослав Романюк обраний членом Дорадчої групи експертів по квоті РСУ, а Наталію Кузнєцову рекомендовано до складу Дорадчої групи експертів.

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