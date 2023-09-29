Стало відомо, хто увійде до Дорадчої групи, що відбиратиме кандидатів в судді Конституційного Суду, від парламенту

Завершився строк прийому документів на члена Дорадчої групи експертів, яка фільтруватиме майбутніх суддів Конституційного Суду – від Верховної Ради опубліковано дані лише про одну кандидатуру.

Джерело фото: knu.ua

Як відомо, 20 серпня 2023 року набрав чинності Закон щодо уточнення положень про конкурсний відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України №3277-ІХ.

Відповідно до цього закону протягом 6 років кандидатів до КСУ відбиратиме Дорадча група експертів, в яку входять 6 осіб:

одна особа, призначена Президентом

одна особа, призначена Верховною Радою

одна особа, призначена з’їздом суддів (до першого складу Дорадчої групи експертів замість з’їзду призначення здійснює Рада суддів)

одна особа, призначена Кабміном за пропозицією Венеційської комісії

дві особи, призначені Кабміном за пропозиціями міжнародних та іноземних організацій

Після вступу в силу нових правил запустили процес обрання членів цієї Дорадчої групи. Так, нещодавно Рада суддів призначила до її складу екс-голову Верховного Суду України Ярослава Романюка.

В свою чергу, за поданням Комітету Верховної Ради з питань правової політики від 14 вересня Апарат Верховної Ради 18 вересня опублікував оголошення про початок прийняття пропозицій від депутатських фракцій (депутатських груп) щодо кандидатури до першого складу Дорадчої групи експертів та її заступника.

Як вказано в оголошенні, депутатські фракції і групи мали протягом 10 днів з дня опублікування цього оголошення подати до Комітету пропозиції стосовно кандидатури до складу Дорадчої групи експертів..

Депутатська фракція чи група пропонує виключно одну кандидатуру до складу Дорадчої групи експертів. Вона може запропонувати виключно одну кандидатуру заступника члена групи експертів. При цьому депутатські фракції і депутатські групи можуть узгодити спільну пропозицію стосовно кандидатури до складу Дорадчої групи експертів.

Строк для прийняття Комітетом пропозицій щодо кандидатури до першого складу Дорадчої групи та її заступника завершився 27 вересня 2023 року.

Втім, наразі офіційний сайт парламенту наводить дані лише стосовно однієї кандидатури у члени Дорадчої групи експертів – від фракції «Слуга народу».

Так, на члена Дорадчої групи претендує доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук Наталія Кузнєцова. На посаду заступника члена Дорадчої групи – член Науково-консультативних рад при ВС, КСУ, голові Верховної Ради Василь Шакун.

Від інших депутатських фракцій чи груп, станом на 13-30 29 вересня імен жодних інших кандидатів на сайті парламенту не опубліковано.

Також Верховна Рада оголосила про початок конкурсного відбору на три вакансії судді КСУ. Прийом документів, які подаються особисто, завершується в час закінчення робочого часу Апарату Верховної Ради України (о 18 годині 17 жовтня 2023 року). А строк прийому документів, які подаються засобами поштового зв’язку рекомендованим відправленням завершується о 15 годині 23 жовтня 2023 року.

Наразі на посаду судді КСУ подала документи лише член Центральної виборчої комісії Олександра Кармаза.

Нагадаємо, що у законі встановили, що протягом 6 років перевагу при голосуванні за кандидатів до Конституційного Суду України мають голоси членів Групи від «міжнародників». Так, Дорадча група ухвалює рішення щонайменше 4 голосами її членів, з яких принаймні 2 голоси мають бути від членів, які делеговані міжнародними організаціями чи Венеційською комісією. У разі однакової кількості голосів «за» і «проти» під час повторного голосування голоси трьох членів Дорадчої групи від «міжнародників» є вирішальними.

Автор: Наталя Мамченко

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