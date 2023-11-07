Назвали дату первого заседания Совещательной группы экспертов, которая будет отбирать кандидатов в КСУ

В воскресенье, 12 ноября, в 12.00 состоится первое заседание Совещательной группы экспертов, которая будет фильтровать будущих судей Конституционного Суда. Об этом сообщил официальный сайт КСУ.
Повестка дня:
Избрание главы и секретаря Совещательной группы экспертов.
Утверждение Положения о Совещательной группе экспертов.
Обсуждение проекта Методологии оценки нравственных качеств и уровня компетентности в сфере права кандидатов на должность судьи Конституционного суда Украины.
Разное.
Заседание Совещательной группы экспертов будет транслироваться на официальном вебсайте и YouTube-канале Конституционного Суда Украины.
Напомним, 20 августа 2023 вступил в силу Закон об уточнении положений о конкурсном отборе кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины №3277-ІХ.
Согласно этому закону в течение 6 лет кандидатов в КСУ будет отбирать Совещательная группа экспертов, в которую входят 6 человек:
- один человек, назначенный Президентом
- одно лицо, назначенное Верховной Радой
- один человек, назначенный съездом судей (в первый состав Совещательной группы экспертов вместо съезда назначения осуществляет Совет судей)
- один человек, назначенный Кабмином по предложению Венецианской комиссии
- два человека, назначенных Кабмином по предложениям международных и иностранных организаций
После вступления в силу новых правил запустили процесс избрания членов этой Совещательной группы.
Ранее мы писали, кто войдет в Совещательную группу, отбирающую кандидатов в судьи Конституционного Суда, от парламента.
Кроме того, Владимир Зеленский назначил члена Совещательной группы экспертов, которая будет отбирать кандидатов в КСУ.
Добавим, Кабмин назначил членов Совещательной группы экспертов от международных организаций, которые будут фильтровать кандидатов в КСУ.
Вместе с тем, Ярослав Романюк избран членом Совещательной группы экспертов по квоте РСУ, а Наталья Кузнецова рекомендована в состав Совещательной группы экспертов.
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