Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Покупка имущества на публичных торгах не является залогом добросовестности приобретателя, - Большая Палата ВС высказалась по поводу истребования имущества

Вопрос о добросовестности или недобросовестности покупателя, который приобрел имущество на торгах, следует оценивать в каждом конкретном случае отдельно, - позиция БП ВС.

В Украине увеличилось количество работников Пенсионного фонда, Минюста и БЭБ – Минфин

В 2023 году больше всего персонала потеряла Налоговая служба и аппараты местных и апелляционных судов.

Штат НАБУ предлагают расширить до 1000 человек, - зарегистрирован законопроект

Также предлагается увеличить количество лиц начальствующего состава с 500 до 700 человек.

Верховный Суд оставляет без рассмотрения документы, поданные без соблюдения закона об обязательной регистрации электронных кабинетов

В ходатайстве об ознакомлении с материалами дела представитель юрлица должен указать сведения о наличии или отсутствии электронного кабинета, - КГС Верховного Суда.

Большая Палата ВС отступила от вывода о том, что истребовать можно только индивидуально определенное имущество или имущество, выделенное в натуре

Апелляционный суд отказал в истребовании из чужого незаконного владения доли спорного имущества по тем основаниям, что идеальные части совладельцев недвижимого имущества не выделены, а решение об установлении порядка совместного пользования имущества отсутствует, но Большая Палата Верховного Суда с этим не согласилась.

  1. В Украине

Назвали дату первого заседания Совещательной группы экспертов, которая будет отбирать кандидатов в КСУ

15:47, 7 ноября 2023
Первое заседание Совещательной группы экспертов состоится уже на этой неделе.
Назвали дату первого заседания Совещательной группы экспертов, которая будет отбирать кандидатов в КСУ
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В воскресенье, 12 ноября, в 12.00 состоится первое заседание Совещательной группы экспертов, которая будет фильтровать будущих судей Конституционного Суда. Об этом сообщил официальный сайт КСУ.

Повестка дня:

Избрание главы и секретаря Совещательной группы экспертов.

Утверждение Положения о Совещательной группе экспертов.

Обсуждение проекта Методологии оценки нравственных качеств и уровня компетентности в сфере права кандидатов на должность судьи Конституционного суда Украины.

Разное.

Заседание Совещательной группы экспертов будет транслироваться на официальном вебсайте и YouTube-канале Конституционного Суда Украины.

Напомним, 20 августа 2023 вступил в силу Закон об уточнении положений о конкурсном отборе кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины №3277-ІХ.

Согласно этому закону в течение 6 лет кандидатов в КСУ будет отбирать Совещательная группа экспертов, в которую входят 6 человек:

  • один человек, назначенный Президентом
  • одно лицо, назначенное Верховной Радой
  • один человек, назначенный съездом судей (в первый состав Совещательной группы экспертов вместо съезда назначения осуществляет Совет судей)
  • один человек, назначенный Кабмином по предложению Венецианской комиссии
  • два человека, назначенных Кабмином по предложениям международных и иностранных организаций

После вступления в силу новых правил запустили процесс избрания членов этой Совещательной группы.

Ранее мы писали, кто войдет в Совещательную группу, отбирающую кандидатов в судьи Конституционного Суда, от парламента.

Кроме того, Владимир Зеленский назначил члена Совещательной группы экспертов, которая будет отбирать кандидатов в КСУ.

Добавим, Кабмин назначил членов Совещательной группы экспертов от международных организаций, которые будут фильтровать кандидатов в КСУ.

Вместе с тем, Ярослав Романюк избран членом Совещательной группы экспертов по квоте РСУ, а Наталья Кузнецова рекомендована в состав Совещательной группы экспертов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Людмила Мельниченко
    Людмила Мельниченко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олена Патратій
    Олена Патратій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва