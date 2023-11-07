Назвали дату первого заседания Совещательной группы экспертов, которая будет отбирать кандидатов в КСУ

Первое заседание Совещательной группы экспертов состоится уже на этой неделе.

В воскресенье, 12 ноября, в 12.00 состоится первое заседание Совещательной группы экспертов, которая будет фильтровать будущих судей Конституционного Суда. Об этом сообщил официальный сайт КСУ.

Повестка дня:

Избрание главы и секретаря Совещательной группы экспертов.

Утверждение Положения о Совещательной группе экспертов.

Обсуждение проекта Методологии оценки нравственных качеств и уровня компетентности в сфере права кандидатов на должность судьи Конституционного суда Украины.

Разное.

Заседание Совещательной группы экспертов будет транслироваться на официальном вебсайте и YouTube-канале Конституционного Суда Украины.

Напомним, 20 августа 2023 вступил в силу Закон об уточнении положений о конкурсном отборе кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины №3277-ІХ.

Согласно этому закону в течение 6 лет кандидатов в КСУ будет отбирать Совещательная группа экспертов, в которую входят 6 человек:

один человек, назначенный Президентом

одно лицо, назначенное Верховной Радой

один человек, назначенный съездом судей (в первый состав Совещательной группы экспертов вместо съезда назначения осуществляет Совет судей)

один человек, назначенный Кабмином по предложению Венецианской комиссии

два человека, назначенных Кабмином по предложениям международных и иностранных организаций

После вступления в силу новых правил запустили процесс избрания членов этой Совещательной группы.

Ранее мы писали, кто войдет в Совещательную группу, отбирающую кандидатов в судьи Конституционного Суда, от парламента.

Кроме того, Владимир Зеленский назначил члена Совещательной группы экспертов, которая будет отбирать кандидатов в КСУ.

Добавим, Кабмин назначил членов Совещательной группы экспертов от международных организаций, которые будут фильтровать кандидатов в КСУ.

Вместе с тем, Ярослав Романюк избран членом Совещательной группы экспертов по квоте РСУ, а Наталья Кузнецова рекомендована в состав Совещательной группы экспертов.

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