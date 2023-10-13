Кабмин назначил членов Совещательной группы экспертов от международных организаций, которые будут фильтровать кандидатов в КСУ

Решающий голос при отборе кандидатов в КСУ будут иметь бывший член Венецианской комиссии, бывший министр юстиции и внутренних дел Республики Словения и бывший Президент Конференции судей США.

На фото: Анна СУХОЦКАЯ Источник фото: Томаш Ритич / Agencja Gazeta

Как известно, новых судей Конституционного Суда Украины в соответствии с законом №3277-ІХ будут отбирать по конкурсу, в котором решающую роль будет играть голос международных членов.

Так, согласно этому закону, в течение 6 лет кандидатов в КСУ будет отбирать Совещательная группа экспертов, в которую входят 6 человек:

один человек, назначенный Президентом

одно лицо, назначенное Верховной Радой

один человек, назначенный съездом судей (в первый состав Совещательной группы экспертов вместо съезда назначения осуществляет Совет судей)

один человек, назначенный Кабмином по предложению Венецианской комиссии

два человека, назначенных Кабмином по предложениям международных и иностранных организаций

Члены Венецианской комиссии и международных и иностранных организаций имеют решающий голос.

13 октября 2023 г. Кабмин распоряжением №924-р определил этих членов, назначив первый Совещательной группы экспертов и их заместителей по оценке кандидатов на должность судьи Конституционного Суда Украины. В этот состав вошли:

Анна СУХОЦКАЯ - бывший член Венецианской комиссии от Польши, член Совещательной группы экспертов (по согласию)

Алеш ЗАЛАР – бывший министр юстиции и внутренних дел Республики Словения, член Совещательной группы экспертов (по согласию)

Морин О'КОННОР — американский юрист, судья в отставке, бывший Президент Конференции судей США, член Совещательной группы экспертов (по согласию)

Также Кабмин назначил заместителей членов СГЭ

Марек ЗУБИК – польский правовед со значительным опытом работы в судах, заместитель члена Совещательной группы экспертов (по согласию)

Ричард Барретт - член Венецианской комиссии от Ирландии, заместитель члена Совещательной группы экспертов (по согласию)

Томас Б. ГРИФФИТ – американский ученый, бывший федеральный судья, заместитель члена Совещательной группы экспертов (по согласию)

Напомним, Комитет по вопросам правовой политики 11 октября рекомендовал назначить доктора юридических наук, профессора кафедры гражданского права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, академика Национальной академии правовых наук Наталию Кузнецову членом Совещательной группы экспертов, а на должность заместителя члена Совещательной группы – доктора юридических наук, доцента, профессора кафедры уголовного права Национальной академии внутренних дел Украины, академика Национальной академии правовых наук Василия Шакуна.

Совет судей назначил в ее состав экс-председателя Верховного Суда Украины Ярослава Романюка.

Таким образом, неопределенность остается только за членом Совещательной группы от Президента.

Автор: Наталя Мамченко

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