Бутылки не «на 100% из переработанного пластика»: на компании Coca-Cola, Danone и Nestle подали жалобы

Экоактивисты утверждают, что бутылки никогда не производятся полностью из переработанных материалов.

Экоактивисты обвинили компании Coca-Cola, Danone и Nestle в обманчивых заявлениях о том, что их бутылки для воды «на 100% из переработанного пластика». Об этом сообщает BBC.

Так, потребительские организации и две экологические группы подали юридическую жалобу в Европейскую Комиссию относительно якобы «зеленого отмывания». Они утверждают, что бутылки никогда не производятся полностью из переработанных материалов.

Coca-Cola заявила, что ее сообщения на упаковке могут быть обоснованными, в то время как Danone заявила, что инвестирует в переработку. Nestle пока не предоставила комментарии.

Жалоба сосредоточена на заявлениях компаний о том, что одноразовые пластиковые бутылки для поставляемой ими воды либо на 100% перерабатываются, либо на 100% пригодны для вторичной переработки.

Европейская организация потребителей, поддерживаемая экологическими группами Client Earth и ECOS, заявила, что это вводит в заблуждение, особенно когда сопровождается зелеными изображениями или брендингом.

Они настаивают на том, что бутылки никогда не производятся полностью из переработанных материалов, а возможность их переработки зависит от ряда факторов, в том числе от имеющейся инфраструктуры.

В ответ Coca-Cola заявила, что «работает над уменьшением количества пластиковой упаковки». По словам представителей компании, Coca-Cola инвестирует в сбор и переработку эквивалентного количества упаковки.

«Мы размещаем на нашей упаковке только те сообщения, которые могут быть обоснованными, с любыми уточнениями, чтобы позволить потребителям сделать осознанный выбор», - говорится в сообщении компании.

Некоторые из наших упаковок содержат сообщения для повышения осведомленности о переработке, в том числе о том, пригодна ли наша упаковка для вторичной переработки и изготовлена ли она из переработанных материалов.

В своем заявлении компания Danone отметила: «Мы твердо верим в цикличность использования упаковки – и будем продолжать инвестировать и возглавлять кампанию по улучшению инфраструктуры сбора и переработки вместе с нашими партнерами».

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