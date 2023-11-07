Нидерланды отправили в Румынию F-16 для обучения украинских пилотов

Первые пять голландских истребителей F-16 отправили в Румынию для обучения украинских пилотов.

Источник фото: theguardian

Во вторник, 7 ноября, Нидерланды отправили в Румынию пять истребителей F-16 для обучения украинских пилотов, - сообщает The Guardian.

Министерство обороны Нидерландов сообщило, что Нидерланды поставят от 12 до 18 F-16 для использования в новом европейском тренировочном центре F-16 в Румынии, который вскоре будет открыт.

Постепенно, Нидерланды также обязались поставить F-16 в Украину для использования в боевых действиях, в соответствии с подобными обязательствами от Дании, Норвегии и Бельгии. Это шаг направлен на поддержку обороноспособности Украины и расширение сотрудничества между странами в области военной подготовки и оборудования.

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