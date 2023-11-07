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Придбання майна на публічних торгах не є запорукою добросовісності набувача, - Велика Палата ВС висловилася стосовно витребування майна

Питання про добросовісність чи недобросовісність покупця, який набув майно на торгах, слід оцінювати у кожному конкретному випадку окремо, - позиція ВП ВС.

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Велика Палата ВС відступила від висновку про те, що витребувати можна лише індивідуально визначене майно або майно, яке виділено в натурі

Апеляційний суд відмовив у витребуванні з чужого незаконного володіння частки спірного майна з тих підстав, що ідеальні частки співвласників нерухомого майна не виділені, а рішення про встановлення порядку спільного користування майна відсутнє, але Велика Палата Верховного Суду із цим не погодилася.

  1. У світі

Нідерланди відправили до Румунії F-16 для навчання українських пілотів

15:43, 7 листопада 2023
Перші п’ять голландських винищувачів F-16 відправили до Румунії для навчання українських пілотів.
Нідерланди відправили до Румунії F-16 для навчання українських пілотів
Джерело фото: theguardian
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У вівторок, 7 листопада, Нідерланди відправили до Румунії п'ять винищувачів F-16 для навчання українських пілотів, – повідомляє The Guardian.

Міністерство оборони Нідерландів повідомило, що Нідерланди поставлять від 12 до 18 F-16 для використання в новому європейському тренувальному центрі F-16 у Румунії, який незабаром буде відкрито.

Поступово, Нідерланди також зобов'язалися поставити F-16 в Україну для використання у бойових діях, відповідно до подібних зобов'язань від Данії, Норвегії та Бельгії. Це крок спрямований на підтримку обороноздатності України та розширення співпраці між країнами в галузі військової підготовки та обладнання.

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