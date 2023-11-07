Нідерланди відправили до Румунії F-16 для навчання українських пілотів

Перші п’ять голландських винищувачів F-16 відправили до Румунії для навчання українських пілотів.

Джерело фото: theguardian

У вівторок, 7 листопада, Нідерланди відправили до Румунії п'ять винищувачів F-16 для навчання українських пілотів, – повідомляє The Guardian.

Міністерство оборони Нідерландів повідомило, що Нідерланди поставлять від 12 до 18 F-16 для використання в новому європейському тренувальному центрі F-16 у Румунії, який незабаром буде відкрито.

Поступово, Нідерланди також зобов'язалися поставити F-16 в Україну для використання у бойових діях, відповідно до подібних зобов'язань від Данії, Норвегії та Бельгії. Це крок спрямований на підтримку обороноздатності України та розширення співпраці між країнами в галузі військової підготовки та обладнання.

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