Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Совещательная группа экспертов по отбору судей Конституционного Суда начинает работу

12 ноября изберут председателя Совещательной группы экспертов и обсудят Методологию оценивания кандидатов в КСУ.

Покупка имущества на публичных торгах не является залогом добросовестности приобретателя, - Большая Палата ВС высказалась по поводу истребования имущества

Вопрос о добросовестности или недобросовестности покупателя, который приобрел имущество на торгах, следует оценивать в каждом конкретном случае отдельно, - позиция БП ВС.

В Украине увеличилось количество работников Пенсионного фонда, Минюста и БЭБ – Минфин

В 2023 году больше всего персонала потеряла Налоговая служба и аппараты местных и апелляционных судов.

Штат НАБУ предлагают расширить до 1000 человек, - зарегистрирован законопроект

Также предлагается увеличить количество лиц начальствующего состава с 500 до 700 человек.

Верховный Суд оставляет без рассмотрения документы, поданные без соблюдения закона об обязательной регистрации электронных кабинетов

В ходатайстве об ознакомлении с материалами дела представитель юрлица должен указать сведения о наличии или отсутствии электронного кабинета, - КГС Верховного Суда.

  1. В Украине
  2. / В мире

В Венгрии угрожают заблокировать начало переговоров по вступлению Украины в ЕС

16:18, 7 ноября 2023
Правительство Орбана угрожает наложить вето на начало переговоров с Украиной о вступлении в Европейский Союз, пока не будут выполнены венгерские требования по языку образования.
В Венгрии угрожают заблокировать начало переговоров по вступлению Украины в ЕС
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Венгрия угрожает блокировать начало переговоров с Украиной о вступлении в Европейский Союз, пока не будут выполнены венгерские требования по украинскому закону о языке образования. Об этом заявил политический директор премьер-министра Венгрии Балаш Орбан в интервью нидерландской телерадиокомпании NOS.

"Венгрия всегда была сторонником сближения Украины с ЕС", - сказал венгерский чиновник.

Однако "более жесткий" языковой закон все изменил, уверяет чиновник.

"Мы будем блокировать пока проблема не будет решена", - пригрозил Балаш Орбан.

Он подразумевает принятый в Украине языковой закон, обязывающий меньшинства, не только венгерские, получать не менее 70% образования на украинском языке.

Венгрия считает, что дети, которые растут в венгерскоязычных семьях в Украине, "значительно будут отставать в учебе".

"Позиция Венгрии абсолютно четкая: пока существует этот закон, не может быть никаких дискуссий с украинцами об их интеграции в Европейский Союз", – заявил Балаш Орбан.

Ранее в СМИ сообщалось, что Еврокомиссия считает, что Украина выполнила четыре из семи критериев для евроинтеграции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Людмила Мельниченко
    Людмила Мельниченко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олена Патратій
    Олена Патратій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва