В Венгрии угрожают заблокировать начало переговоров по вступлению Украины в ЕС

Правительство Орбана угрожает наложить вето на начало переговоров с Украиной о вступлении в Европейский Союз, пока не будут выполнены венгерские требования по языку образования.

Венгрия угрожает блокировать начало переговоров с Украиной о вступлении в Европейский Союз, пока не будут выполнены венгерские требования по украинскому закону о языке образования. Об этом заявил политический директор премьер-министра Венгрии Балаш Орбан в интервью нидерландской телерадиокомпании NOS.

"Венгрия всегда была сторонником сближения Украины с ЕС", - сказал венгерский чиновник.

Однако "более жесткий" языковой закон все изменил, уверяет чиновник.

"Мы будем блокировать пока проблема не будет решена", - пригрозил Балаш Орбан.

Он подразумевает принятый в Украине языковой закон, обязывающий меньшинства, не только венгерские, получать не менее 70% образования на украинском языке.

Венгрия считает, что дети, которые растут в венгерскоязычных семьях в Украине, "значительно будут отставать в учебе".

"Позиция Венгрии абсолютно четкая: пока существует этот закон, не может быть никаких дискуссий с украинцами об их интеграции в Европейский Союз", – заявил Балаш Орбан.

Ранее в СМИ сообщалось, что Еврокомиссия считает, что Украина выполнила четыре из семи критериев для евроинтеграции.

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