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  1. В Украине

Украина изменит законодательство по образованию, но без исключений для Венгрии, – Стефанишина

11:04, 23 ноября 2023
Украина не примет в поправки требования Венгрии относительно закона о языке образования нацменьшинств, – Ольга Стефанишина.
Украина изменит законодательство по образованию, но без исключений для Венгрии, – Стефанишина
Источник фото: НТА
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В Украине планируют пересмотреть законодательство по вопросам образования для национальных меньшинств, однако применение исключений относительно требований Венгрии не предполагается, отметила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, пишет "Зеркало недели".

По ее словам, политическое руководство в Будапеште не проявляет общего интереса в решении данной проблемы. Украина не планирует делать отдельные исключения для Венгрии в деле национальных меньшинств, что является одним из критериев Европейской комиссии для начала переговоров о вступлении в Европейский Союз.

Вице-премьер отметила, что Украина также имеет румынское, греческое и болгарское меньшинства, однако "громче всего кричат" именно в Будапеште, хотя это не свидетельствует о наличии проблем.

Ольга Стефанишина подчеркнула, что сейчас Украина проводит переговоры с Румынией, где национальное меньшинство является одним из крупнейших в стране. В то время, как в Бухаресте отсутствуют такие претензии. Поэтому, по мнению вице-премьера, Венгрия политически не заинтересована в радикальном решении данного вопроса.

По ее словам, Украина планирует внести изменения в законодательство о национальных меньшинствах, учитывая образовательный процесс, однако это будет делаться на общих основаниях.

"Наш этап перехода на новый уровень законодательного регулирования более прогрессивный. Он создаст и ясность на местах, то есть педагоги на местах - в Закарпатской, в других областях Украины - будут иметь большую ясность относительно организации учебного процесса", - отметила Стефанишина.

Напомним, Венгрия угрожает блокировать начало переговоров с Украиной о вступлении в Европейский Союз, пока не будут выполнены венгерские требования относительно украинского закона о языке образования.

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