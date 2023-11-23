Украина планирует оптимизировать процедуры отбора на должности судей – что говорят в Комитете

По словам Главі парламентского Комитета по вопросам правовой политики, в общей сложности у нас на 100 тысяч населения приходится 11 судей, а в Европе на такое же количество граждан – 22 судьи.

Глава парламентского Комитета по вопросам правовой политики Денис Маслов пояснил, что принятый парламентом в первом чтении законопроект №10140 предусматривает, что в Украине будут оптимизированы процедуры отбора на должности судей – они должны стать менее продолжительными и менее затратными для государства.

«В общей сложности у нас на 100 тыс. населения приходится 11 судей, а в Европе на такое же количество граждан – 22 судьи. То есть, у нас и так вдвое меньше судей, чем средний показатель в европейских государствах. При этом по состоянию на сегодняшний день в Украине вакантны около 2000 судейских должностей, как следствие – дела рассматриваются годами, а те, которые должны быстро рассматриваться, тянутся несколько месяцев. В таких условиях нам крайне необходимо изменить процедуры отбора на должности судей, чтобы при этом не потерять их тщательность, а на должности, чтобы приходили исключительно те люди, к которым нет вопросов о добродетели и которые имеют соответствующий профессиональный уровень», – отметил политик.

В то же время, по его словам, государство должно обеспечить достойные условия труда судьям, чтобы они не думали ни о чем ином, кроме осуществления правосудия.

«Комитет по вопросам правовой политики, который занимался этим законопроектом и является ответственен за него, продолжит его доработку до второго чтения, чтобы максимально учесть интересы всех граждан и всех участников этого процесса. И здесь хочется повторить слова Президента Владимира Зеленского, которые он сказал на Конференции по восстановлению Украины в Лондоне: «Украина будет ассоциироваться с честным судом так же, как сейчас сейчас она ассоциируется со смелостью», – подчеркнул парламентарий.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 21 ноября поддержала в первом чтении законопроект 10140-д, предусматривающий изменения в процедуре отбора на должности судей. Также предлагается ввести проведение единого конкурса для кандидатов на должности судей местных судов и действующих судей, ввести проведение собеседований для кандидатов на должности судей местных судов, уточнить полномочия и статус Общественного совета добропорядочности (ГРД), расширить его состав до 25 человек.

Подробно о законопроекте 10140-д «Судебно-юридическая газета» рассказывала ранее (по ссылке).

В то же время, Антикоррупционный комитет признал коррупционным законопроект об усовершенствовании процедур судейской карьеры.

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