Внесены изменения в состав Первой Дисциплинарной палаты ВСП

Оксана Кваша была введена в состав Первой Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия.

В четверг, 23 ноября, Высший совет правосудия во время заседания рассмотрел вопрос о внесении изменений в состав Первой Дисциплинарной палаты ВСП. Об этом говорится на официальном сайте Высшего совета правосудия.

Решением ВСП Оксана Кваша была введена в состав Первой Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия.

Напомним, 16 ноября Оксану Квашу избрали членом Высшего совета правосудия от Съезда представителей юридических вузов и научных учреждений, а «Судебно-юридическая газета» вела трансляцию мероприятия.

«Согласно частям второй, третьей статьи 26 Закона Украины «О Высшем совете правосудия» Высший совет правосудия образует Дисциплинарные палаты из числа членов Высшего совета правосудия. Количество Дисциплинарных палат и количественный состав каждой палаты определяются решением Высшего совета правосудия с учетом требований настоящего Закона», - сообщили в ВСП.

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