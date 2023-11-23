На Николаевщине задержали экс-полицейского, который шпионил за ВСУ в пользу россии

Бывший милиционер работал на российскую фсб и доносил информацию о расположении ВСУ на юге страны.

Источник фото: СБУ

На Николаевщине разоблачили еще одного агента российской федерации. Бывший милиционер, который был уволен из Национальной полиции в марте 2023 года работал на российскую федеральную службу безопасности и передавал информацию о расположении и перемещении Вооруженных Сил Украины в Николаевской и Одесской областях, – сообщили в СБУ.

По данным следствия, житель Николаева находился во временно оккупированном Крыму с 2016 по 2020 год, куда его регулярно отправляли для сотрудничества российские спецслужбы. Ему было поручено вернуться на материковую Украину и занять определенную должность в одном из подразделений Национальной полиции.

Работая в полиции, он не только предоставлял российской фсб военную информацию, но и проводил подрывную работу против Украины. Установлено, что агент передавал украинским защитникам недостоверную информацию о движении вражеской военной техники.

Хотя его отстранили от правоохранительных органов из-за ДТП в нетрезвом состоянии, он продолжал работать в пользу россии.

Сотрудники СБУ следили за действиями российского агента, задокументировали его преступную деятельность, после чего задержали его.

В ходе расследования установлено, что для взаимодействия с врагом он пользовался "связями", одним из которых оказался прокремлевский блогер Сергей Лебедев, более известный под псевдонимом "Лохматий", проживающий во временно оккупированном Донецке и сотрудничающий с фсб.

У задержанного был изъят мобильный телефон, которым он пользовался для взаимодействия с врагом. При наличии доказательств ему сообщено о подозрении, и ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее СБУ разоблачила деятельность одной из многочисленных сетей российских агентов под Николаевом. В нее входило 13 информаторов. Информаторы передавали в фсб через посредника прокремлевского блогера Сергея Лебедева.

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