КНДР разорвала военное соглашение с Южной Кореей и развернет дополнительные вооруженные силы

Военное соглашение действовало между странами с 2018 года.

Северная Корея решила полностью выйти из межкорейского военного соглашения 2018 года. В связи с этим, все военные меры, которые ранее были прекращены, немедленно будут восстановлены. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство КНДР.

Пхеньян сообщил, что планирует направить в демилитаризованную зону дополнительные силы и новую военную технику.

«Отныне наша армия никогда не будет связана военным соглашением между Севером и Югом. Мы отменим военные меры, предпринятые во избежание военной напряженности и конфликта во всех сферах, включая землю, море и воздух, и разворачиваем мощные вооруженные силы и военную технику нового типа в регионе вдоль линии разграничения», — говорится в заявлении.

Отметим, 22 ноября Южная Корея приостановила действие части межкорейского соглашения в ответ на запуск разведывательного спутника КНДР и сообщила о немедленном усилении наблюдения вдоль укрепленной границы с Северной Кореей.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разделяет беспокойство Южной Кореи о нарастающем военном сотрудничестве между КНДР и россией, которое включает поставки вооружений и техническую поддержку. Об этом заявил он во время пресс-конференции в Сеуле.

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