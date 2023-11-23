В Украине создали рабочую группу по разработке правописания крымскотатарского языка

Согласно распоряжению Правительства, проект правописания крымскотатарского языка на базе латинской графики должен быть разработан до 30 сентября 2024 года.

Источник фото: Крымскотатарский ресурсный центр

В Украине состоялось очередное заседание Национальной комиссии по вопросам крымскотатарского языка, на котором участники обсудили состояние реализации проекта правописания крымскотатарского языка с использованием алфавита этого языка на основе латинской графики.

Об этом сообщили в Минреинтеграции.

В частности, во время заседания было доложено о создании рабочей группы, которая будет заниматься разработкой правописания. В состав группы вошли языковеды, а также представители научного сообщества от крымскотатарского народа. Они будут работать над разработкой официального правописания крымскотатарского языка на основе латинского алфавита.

Согласно распоряжению Правительства, проект правописания крымскотатарского языка на базе латинской графики должен быть разработан до 30 сентября 2024 года. Ответственными за разработку правописания определены Государственную службу Украины по этнополитике и свободе совести и МОН.

«Для защиты и популяризации крымскотатарского языка внедрение нового правописания – крайне необходимое решение. Ведь использование латинского алфавита облегчит изучение языка как этническими крымскими татарами, так и всеми желающими», – отметила вице-премьер-министр Ирина Верещук.

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