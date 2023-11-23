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Внутренние поступления в бюджет превысили расходы на безопасность и оборону, — Счетная палата

10:45, 23 ноября 2023
95% своих поступлений составляли поступления от предприятий, организаций, физлиц, а также благотворительные взносы, гранты и подарки.
Внутренние поступления в бюджет превысили расходы на безопасность и оборону, — Счетная палата
Фото: centreua.org
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За 9 месяцев 2023 года из внутренних источников в общий фонд госбюджета поступило 1,3 трлн. грн., что превысило расходы на национальную безопасность и оборону. Об этом заявил Андрей Майснер, временно исполняющий полномочия главы Счетной палаты.

«Таким образом правительство сдержало требования международных партнеров по осуществлению расходов на нацбезопасность за счет внутренних источников без направления внешних заимствований и грантов», − отметил он.

В целом ресурсы госбюджета составляли 3,3 трлн. грн., в том числе общего фонда – 2,5 трлн. гривен.

При этом от международных партнеров в общий фонд госбюджета поступило 831 млрд грн кредитов (ссуд) и 363 млрд грн грантов (подарков). Это дало возможность обеспечить остальные первоочередные расходы, прежде всего на оплату труда работникам (кроме военных) бюджетных учреждений, социальную защиту и здравоохранение.

Глава Счетной палаты также добавил, что в отчетном периоде перевыполнен план доходов госбюджета на 2023 год за счет получения не планировавшихся грантов на бюджетную поддержку.

Кроме того, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, существенно изменилась структура доходов госбюджета. Доля собственных поступлений бюджетных учреждений выросла в 2,9 раза (до 31%). В то же время доля доходов, администрирование которых осуществляется ГНС, уменьшилась на 15 проц. пунктов.

«В результате собственные поступления бюджетных учреждений, гранты от международных партнеров и средства, уплаченные НБУ, составляли 55% всех доходов, тогда как налоговые поступления и другие доходы, администрирование которых осуществляется ГНС и Гостаможслужбой, – менее половины (45%)», – подчеркнул Майснер.

При этом 95% поступлений бюджетных учреждений составляли поступления от предприятий, организаций, физических лиц и других бюджетных учреждений для выполнения целевых мероприятий, а также благотворительные взносы, гранты и подарки. Больше всего таких средств получило Министерство обороны – 93% и МВД – 3,6%.

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