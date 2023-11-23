Европол займется расследованием военных преступлений рф против Украины

Европол будет помогать расследовать международные преступления россии против Украины, к проекту присоединились 14 стран.

Источник фото: instingov.org

Европол начал создание специальной оперативной рабочей группы (OTF), которая будет помогать в расследованиях международных преступлений, касающихся действий россии против Украины. Об этом говорится на официальном веб-портале Европола.

Главной целью этой группы является выявление лиц, имеющих подозрения относительно совершения возможных военных преступлений, нарушений прав человека или преступлений геноцида путем сбора и анализа информации из открытых источников.

Отмечается, что в сети Интернет, в частности в социальных сетях, существует значительное количество информации, которая может быть полезной для следствия по подобным делам.

Лидерство в работе группы возложено на подразделения полиции Нидерландов и Германии, которые специализируются в борьбе с международными преступлениями.

В проекте участвуют 14 стран: Бельгия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Литва, Нидерланды, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Норвегия, Великобритания и США. Эти страны объединяют усилия для эффективного выявления и реагирования на международные нарушения.

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