Європол займеться розслідуванням воєнних злочинів рф проти України

Європол допомагатиме розслідувати міжнародні злочини росії проти України, до проєкту долучилися 14 країн.

Джерело фото: instingov.org

Європол розпочав створення спеціальної оперативної робочої групи (OTF), яка допомагатиме у розслідуваннях міжнародних злочинів, що стосуються дій росії проти України. Про це йдеться на офіційному веб-порталі Європолу.

Головною метою цієї групи є виявлення осіб, які мають підозри щодо вчинення можливих воєнних злочинів, порушень прав людини або злочинів геноциду шляхом збору й аналізу інформації з відкритих джерел.

Зазначається, що в мережі Інтернет, зокрема у соціальних мережах, існує значна кількість інформації, яка може бути корисною для слідства у подібних справах.

Лідерство в роботі групи покладено на підрозділи поліції Нідерландів та Німеччини, які спеціалізуються у боротьбі з міжнародними злочинами.

У проєкті беруть участь 14 країн: Бельгія, Франція, Німеччина, Ірландія, Італія, Литва, Нідерланди, Португалія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Норвегія, Велика Британія і США. Ці країни об'єднують зусилля для ефективного виявлення та реагування на міжнародні порушення.

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