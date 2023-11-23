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  1. В Україні

Чи можна за рахунок повернутих сум податків погасити борг з єдиного соціального внеску: є відповідь

15:41, 23 листопада 2023
ЄСВ не входить до системи оподаткування та не належить до джерела наповнення дохідної частини бюджетів.
Чи можна за рахунок повернутих сум податків погасити борг з єдиного соціального внеску: є відповідь
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Стало відомо, чи можна за рахунок повернутих сум податків погасити борг з єдиного соціального внеску. Про це повідомляє Південне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків.

Так, абзацом першим п. 1.1 ПКУ визначено, що ПКУ регулює відносини, які виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їхні права та обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов’язки їхніх посадових осіб під час адміністрування податків та зборів, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

Закон України від 08.07.2010 №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» визначає правові та організаційні засади забезпечення збору та обліку єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, умови та порядок його нарахування і сплати та повноваження органу, що здійснює його збір та ведення обліку.

Частиною 7 ст. 9 Закону №2464 визначено, що єдиний внесок сплачується шляхом перерахування платником безготівкових коштів з його банківського рахунку або на єдиний рахунок.

Звертаємо увагу, що згідно з ч. 2 та 3 ст. 8 Закону №2464 єдиний внесок не входить до системи оподаткування, а кошти, що надходять від сплати єдиного внеску та застосування фінансових санкцій відповідно до Закону №2464, не можуть зараховуватися до Державного бюджету України, бюджетів інших рівнів та використовуватися на потреби, не передбачені законодавством про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Враховуючи те, що єдиний внесок не входить до системи оподаткування та не належить до джерела наповнення дохідної частини державного та місцевих бюджетів, то немає законодавчих підстав для здійснення повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань з податків і зборів в рахунок погашення боргу зі сплати єдиного внеску.

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