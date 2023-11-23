Верховна Рада дозволила бізнесменам обміняти залишки російських і білоруських рублів, хоча Комітет дану пропозицію відхилив

Комітет поправку про дозвіл на обмін російських рублів не підтримав, але вона знайшла підтримку народних обранців під час пленарного засідання.

Під час розгляду законопроекту Нацбанку №9422 стосовно заборони введення в оману українців щодо легких кредитів «до зарплати» 22 листопада Верховна Рада раптово вирішила підтримати поправку стосовно дозволу українським бізнесменам обміняти наявні у них російські і білоруські рублі.

Так, профільний Комітет дану поправку рекомендував відхилити.

Але її вирішив винести на розгляд парламенту перший заступник глави фракції «Слуга народу» Андрій Мотовиловець.

«Номер поправки 62. 62 поправка не прийнята комітетом. Але під час публікації закону до другого читання проведені консультації з Національним банком. Правка стосується українських платників податків, які мають рахунки в рублях, які заблоковані. Ми дозволяємо єдиноразово їх продати, отримати гривні і направити ці гроші на господарську діяльність, на сплату податків», - зазначив він.

«Шановні колеги, дивіться… Андрій Вікторович, це вже якісь такі, неправильні речі. Автори поправки – Магомедов, Мовчан, Приходько, Шевченко, тільки ці автори можуть поставити її на врахування. Я запитую, автори підтверджують? Магомедов, ви просите про це? Давайте все-таки будемо дотримуватися порядку. Добре?» - спитав спікер Руслан Стефанчук.

В результаті дана правка була підтримана.

Отже, вона дозволяє тимчасово, до 31 грудня 2024 року, здійснювати операції з продажу (обміну) клієнтами російських рублів та/або білоруських рублів в безготівковій формі банкам-резидентам у випадках, коли банками-нерезидентами, в яких відкрито кореспондентські рахунки банків-резидентів в російських рублях та/або білоруських рублях, в односторонньому порядку прийнято рішення про конвертацію (обмін) російських рублів та/або білоруських рублів, які знаходяться на таких кореспондентських рахунках, на іншу валюту.

Така операція має відповідати наступним вимогам: банками-нерезидентами, зазначеними в абзаці першому, в яких відкрито кореспондентські рахунки банків-резидентів в російських рублях та/або білоруських рублях, не можуть бути банки-резиденти Російської Федерації/Республіки Білорусь, та/або банки, до яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції»; продаж (обмін) російських рублів та/або білоруських рублів може бути здійснений за заявою клієнта банку один раз щодо кожного з видів валюти – російських рублів та білоруських рублів»

«242 депутати вирішили підтримати пропозицію щодо надання права усім громадянам та юридичним особам до кінця 2024 року обміняти наявні у них російські та білоруські рублі.

Напевно, у підприємств, які до 2022 року вели господарську діяльність з цими державами, залишилася значна сума такої валюти.



Варто зважати, що профільний комітет не підтримав дану правку та рекомендував її відхилити. Однак безпосередньо у пленарній залі вона була поставлена на врахування, до того ж, в порушення Регламенту ВРУ — не її авторами.



Коли комусь дуже потрібно продати свої рублі, тоді і Регламент ВРУ — не завада», - зауважив член Комітету ВР з питань правової політики Сергій Демченко.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», законопроект 9422 передбачає, що надавачам «кредитів до зарплати» заборонять наживатися на споживачах. Крім того, за даним законом давати в борг людям із залежністю від азартних ігор буде заборонено, а усі кредитори будуть зобов’язані перевіряти кредитну історію прохачів грошей.

Автор: Наталя Мамченко

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